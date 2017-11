„Peter Siegfried Krausnecker“ (so der bürgerliche Name) wird seinen Fans die Kulthits der 50er und 60er präsentieren – nicht nur seine eigenen Hits, sondern auch ganz persönliche Lieblingssongs seiner Jugend, aus der Zeit der Aufbruchstimmung und unbändigen Lebensfreude der Nachkriegszeit. Der Ausnahmekünstler und eine kleine, aber feine Band, möchten sich vor dieser Ära musikalisch verneigen und mit natürlichen, akustischen Instrumenten sowie sparsam eingesetzten Lichteffekten dem Originalsound und -feeling jener Zeit so nah wie möglich kommen.

Genießen Sie die nostalgische Reise, genießen Sie die Show von Peter Kraus mit seinem unvergesslichen Hüftschwung!

Termine:

7. 3., Wiener Neustadt

9. 3., Waidhofen/Thaya

Infos unter www.peterkraus.de

