Die russische Sandkünstlerin nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Österreich. Eingebettet in eine Liebesgeschichte werden die höchsten Berge, die tiefsten Seen, die beeindruckendsten Gebäude, die schönsten Landschaften und die berühmtesten Persönlichkeiten besucht. Nach dem Motto „Was Sie schon immer von Österreich sehen wollten“ präsentiert die „Queen of Sand“ die Geschichte unserer Heimat in den verschiedensten Facetten … gemalt aus Millionen Sandkörnern und musikalisch begleitet von Liedern und Melodien, die uns mit Österreich verbinden.

Termine:

27. 12., Wiener Neudorf, Franz-Fürst-Freizeitzentrum

28. 12., Wiener Neustadt, Arena Nova

29. 12., Waidhofen/Thaya, Stadtsaal

Infos unter www.sandart.show

BVZ-AboClub-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 10%.

Angebot gültig bei Buchungen im Zeitraum von 20. November bis 20. Dezember 2017 für maximal 2 Tickets pro Buchung.