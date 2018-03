Laut Kalender kündet der Osterhase in diesem Jahr schon früh sein Kommen an. Mit ihm bringt der Ostermarkt Schloß Schönbrunn Farbe in den Frühlingsbeginn. Über 60 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre hochwertige Sortimentsvielfalt in den stilvoll dekorierten Hütten. Einen Hauch von Nostalgie rufen Ostereier in allen Variationen, Zinnfiguren, Blechspielzeug oder traditionelle Holzschnitzereien hervor. Inspirierende Dekoideen für das Osterfest und Lieblingsstücke aus Glas, Keramik, Filz oder Stoff sowie handgefertigter Schmuck und Papierwaren zeigen sich in modernen Designs.

Zum Verweilen und Platz nehmen lädt die fröhliche Eierschalen-Sitzlandschaft in der Mitte des Marktes. Dabei lässt es sich vorzüglich traditionelle und erlesene kulinarische Schmankerln, die von den acht Gastronomen angeboten werden, degustieren.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm für die großen und kleinen Gäste weckt die österliche Vorfreude. Auch dieses Jahr stolziert die beliebte Henne Roberta durch den Markt, begrüßt alle Kinder und unterstützt sie bei der mitreißenden Mitmach-Rallye mit Spielen, Rätseln und Überraschungen. Das Spielehäuschen bietet rund um die Uhr ein Riesenmemory, Vier-Gewinnt und ein österliches Wimmelbild.

Kreativ geht es in der Osterhasenwerkstatt zu. Hier haben die jungen Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit fantasievolle Frühlingsgestecke zu binden oder österliche Marzipanfiguren zu modellieren. Am Karsamstag wird der Ostermarkt zum Schauplatz der spannenden Osternestsuche. Auf alle Osternestspürnasen warten süße Überraschungen. Jeden Sonntag, am Karsamstag und am Ostermontag klingt beschwingte Live-Musik über den Ehrenhof, wobei die Swing- und Jazz-Ensembles am Platz vor der Osterhasenwerkstatt Frühlingsklänge und Tanzlaune verbreiten.

17. März bis 2. April, Schloß Schönbrunn

Infos zum Programm auf www.ostermarkt.co.at

