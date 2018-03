Der Frühling naht, Zeit das Auto frühlingsfit zu machen - vor allem, wenn es in den Urlaub geht. Der ARBÖ bietet dafür eine kostenlose Überprüfung an.

Um für eine oft stundenlange Autofahrt bestens gerüstet zu sein, bietet der ARBÖ den 1-2-3-Check an. Je nachdem, ob ein Urlaub auf dem Programm steht oder das Auto bereit für den Frühling sein soll, wird von der Beleuchtung über Bremsen und Flüssigkeiten bis hin zur Bereifung alles sorgfältig überprüft, damit die Lenker – und auch die Mitfahrer – keine unangenehmen Überraschungen erleben.

Andere Länder, andere Sitten: Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte sich im Vorfeld auch über die Vorschriften im Urlaubsland informieren. Wussten Sie zum Beispiel, dass in zahlreichen Nachbarländern Österreichs ein Ersatzlampenset verpflichtend mitzuführen ist? Oder dass in Griechenland ein Feuerlöscher im Fahrzeug vorgeschrieben ist und in Frankreich ein Alkoholtest empfohlen wird? Warnwesten für alle Fahrzeuginsassen werden unter anderem in Ungarn benötigt.

ARBÖ

Diese Informationen und viele mehr gibt es in den ARBÖ-Reise-Informationsblättern, bei den Experten des ARBÖ-Informationsdienstes unter 050-123-123 oder auch direkt bei den ARBÖ-Mitarbeitern im Zuge des 1-2-3-Checks.

Natürlich werden dabei alle Fragen rund ums Auto von den kompetenten ARBÖ- Mitarbeitern beantwortet. Eine Terminvereinbarung für den 1-2-3-Check im ARBÖ-Prüfzentrum ist unbedingt erforderlich. Auf www.arboe.at gibt es eine Liste aller Prüfzentren des Landes. Vorbeischauen lohnt sich also!

AboClub-Mitglieder können ihr Fahrzeug beim „1-2-3-Check“ gratis überprüfen lassen (Wert ca. 30,–)!

Steht vielleicht bald ein Urlaub auf dem Programm? Dann lassen Sie sicherheitshalber Ihr Auto überprüfen. Bremsen, Flüssigkeiten, Bereifung & Co. werden dabei sorgfältig unter

die Lupe genommen, damit Sie auf Reisen keine unangenehmen Überraschungen erleben.

Und so funktionierts: Unbedingt vorher einen Termin in einem ARBÖ-Prüfzentrum in Niederösterreich, dem Burgenland oder Wien vereinbaren.

Alle Kontakte auf www.arboe.at.

Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der NÖN/BVZ-AboClubkarte beim „1-2-3-Check“ vorweisen. Angebot gültig von 19. März – 31. Mai 2018, einlösbar in den Prüfzentren Niederösterreich, Burgenland und Wien.

Kupon downloaden:

BVZ-AboClub-ARBÖ (pdf)