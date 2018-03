Mehr als 400 Aussteller verwandeln das VAZ St. Pölten mit ihrem vielfältigen Angebot wieder in den Schauplatz der größten Wirtschaftsschau des Landes. „Bauen und Wohnen“ stehen dabei im Mittelpunkt: Wie kann ich gleichzeitig Geld und Energie sparen? Wie könnte meine neue Küche aussehen? Welche Stiege passt in mein Haus? Diese und viele Fragen mehr können dabei von den kompetenten Beratern beantwortet werden. Außerdem gibt es in der Autohalle die neuesten Modelle der Autobranche zu sehen sowie eine Sonderschau zum Thema „Hybrid und Elektromobilität“.

Natürlich darf bei der WISA auch ein umfangreiches Rahmenprogramm nicht fehlen: Modeschauen, Erfinderschau, interessante Vorträge, der legendäre Vergnügungspark und vieles mehr erwarten die Besucher.

BVZ-AboClub-Vorteil:

BVZ-AboClub-Mitglieder zahlen nur Euro 4,– (statt Euro 7,–) Eintritt!

