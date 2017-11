Für die Kleinen wurde dieses Jahr das Kinderland erneuert und mit einem großen Zauberteppich für maximalen Skispaß ausgestattet.

Auch die rennsportbegeisterten Skifahrer bekommen in Lackenhof alles, was das Herz begehrt. Mit dem Trainingszentrum Ötscher und der Distelpiste bietet das Skigebiet Ötscher exzellente Voraussetzungen für alpine Sportler. Auch die Elite des Snowboardsports weiß die Hänge am Ötscher zu schätzen und fährt im Zuge des Snowboard Weltcups am 5. und 6. Jänner um den Titel.

Vom Anfänger bis zum Profi findet hier garantiert jeder seine Lieblingspiste. Zusätzlich sorgen zahlreiche Hütten für einen gelungenen Einkehrschwung.

BVZ-AboClub-Vorteil:

BVZ-AboClub-Mitglieder erhalten am 20. Jänner 2018 50% Rabatt auf eine reguläre Tageskarte in Lackenhof am Ötscher.

Bei Vorlage eines Familiennachweises mit Geburtsdatum der Kinder fahren die eigenen Kinder bis JG 1999 auch um 50 % ermäßigt.

Und so geht’s:

Kupon ausdrucken oder aus Ihrer BVZ ausschneiden, ausfüllen und gemeinsam mit der BVZ-AboClub-Karte an der Kasse vorweisen. Vorteilspreis gültig am 20. Jänner 2018 für ein reguläres Tagesticket. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Nicht in bar ablösbar und keine Verlängerung möglich.

Kupon hier herunterladen:

