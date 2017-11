Vergünstigt zur Internationalen Orchideenschau 2018.

Die Wiener Orchideengesellschaft veranstaltet von 17. bis 25. Februar 2018 die Internationale Orchideen- und Tillandsienschau. Schauplatz dieser sehenswerten Ausstellung sind die Blumengärten Hirschstetten (in Wien 22., jeweils 9 bis 17 Uhr). Alle zwei Jahre findet diese Ausstellung, die eine bereits lange Tradition hat, statt. Und das Interesse an den Tropenpflanzen ist enorm. Sowohl Orchideen als auch Tillandsien werden heute bereits in vielen Super- und Baumärkten angeboten und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Diese für die Kultur in Wohnräumen gezüchteten Pflanzen stellen jedoch nur ein kleines Segment aus den ca. 25.000 weltweit existierenden Orchideenarten dar. Die Ausstellung soll den Besuchern einen Überblick über die nahezu unüberschaubare Formen- und Farbenvielfalt dieser faszinierenden Tropenwunder vermitteln.

Orchideen aus Europa, Asien & Lateinamerika

In den Schauständen der Orchideenvereine werden Pflanzen der „Hobbygärtner“ ausgestellt. Ihre Liebe zu diesen Pflanzen kann zur Sucht werden, will man die unterschiedlichen Kulturansprüche der zur Schau gestellten Orchideenlieblinge befriedigen. Dies ist oft nur mit viel Mühe und großem Zeitaufwand möglich. Natürlich soll die Ausstellung auch den einen oder anderen Besucher ermuntern, sich mit den oft verblüffenden Zusammenhängen in der Natur näher zu beschäftigen und vielleicht sogar den Versuch zu wagen, selbst eine Orchidee zu kultivieren. Gärtner aus Europa, Süd- und Lateinamerika sowie aus Ostasien werden ihre pflanzlichen Spezialitäten zum Verkauf anbieten.

Die Vereinsmitglieder der Wiener Orchideengesellschaft helfen gerne mit fachlichem Rat, Informationen, praktischen Tipps & Tricks und Anschauungsunterricht weiter.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie auf www.orchideenausstellung-wien.at

