Die Karriere der Sängerin Stefanie Werger kennt man, nicht aber ihren abenteuerlichen Weg dorthin, den die Künstlerin in ihrem neuesten Buch „Als ich auszog, berühmt zu werden“ in allen Facetten beschreibt. Trotz vieler Niederlagen und Enttäuschungen hatte sie die Hoffnung, eines Tages in den Hitparaden präsent zu sein, nie aufgegeben. Zehn Jahre als reisende Musikerin haben die sensible, humorvolle Künstlerin geprägt, bis ihr großer Traum endlich in Erfüllung ging.

Stefanie Werger erzählt und liest aus ihrem neuen Buch, die Musik kommt dabei nicht zu kurz. Sie und ihre Freunde werden viele ihrer beliebten Lieder zum Besten geben.

Termin:

26. 4., Wiener Neustadt, Arena Nova

Infos unter www.stefaniewerger.at

