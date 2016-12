Für alle, die sich vor allem entspannen möchten, haben unsere Wellness-Betriebe ein vielfältiges Angebot: untertauchen im Heublumenbad, schwitzen in der Zirbensauna und entspannen in der Salzgrotte. Dazu vielleicht etwas Sport: die glitzernden Hänge hinunterwedeln, die sonnigen Loipen entlang laufen oder auch nur ein Spaziergang in der frischen Winterluft. Mit dem kulinarischen Höhepunkt, dem Abendessen, geht der Tag zu Ende. Ein paar Tage Winterurlaub im Naturpark Almenland – das ist wahre Erholung!