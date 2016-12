Wer gerne einen entspannten Skiurlaub am Hochkar und Ötscher verbringen möchte, sollte unbedingt mitmachen. Zu gewinnen gibt es Folgendes:

2 Erwachsenenskipässe für 2 Tage inklusive 1x Mittagessen für 2 Personen im Ötschertreff oder der Eibenhütte in Lackenhof am Ötscher (Skipässe gültig in den Skigebieten Hochkar und Ötscher an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Winter 16/17).

Hochkar und Ötscher die alpinen Skigebiete ganz in Ihrer Nähe – 40 Kilometer perfekt präparierte Pisten für jede Könnerstufe, Snow Trail mit Steilkurven und Wellenbahn, Renn- und Trainingsstrecken auf FIS Niveau, all das bieten die Skigebiete Hochkar und Lackenhof am Ötscher.

Also nichts wie hin!

Zusätzliche Infos zu den Skigebieten finden Sie auf www.hochkar.com und www.oetscher.at oder auf Facebook unter www.facebook.com/hochkar und www.facebook.com/oetscher.