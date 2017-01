Vom Tierschutzhaus in die Schule

Berufswünsche können sich im Erwachsenenalter verändern. So erging es auch Frau R. In jungen Jahren hat sie eine Tierpflegeschule abgeschlossen und diesen Beruf auch einige Jahre in einem Tierschutzhaus ausgeübt. Dann kam ein Umzug und in der näheren Umgebung war kein Job in diesem Bereich zu finden. Frau R begann am Flughafen Wien zu arbeiten, ihr Traum war es aber immer schon, zu unterrichten. Ohne Matura konnte sie jedoch kein entsprechendes Studium beginnen. Genug Motivation, um mit 36 Jahren den Berufsreifeprüfungslehrgang bei den Burgenländischen Volkshochschulen zu starten. In der Zwischenzeit studierte Frau R bereits an der Pädagogischen Hochschule und hat ihr Ziel erreicht, Kindern die Geheimnisse der Mathematik, Physik und Chemie näherzubringen.

Zur Matura - auch für Lehrlinge

Die Berufsreifeprüfung (BRP) ist die am häufigsten gewählte Form der Externistenreifeprüfung, da sie sowohl für Lehrlinge, als auch für Personen mit abgeschlossener Lehre sowie für AbsolventInnen bzw. SchulabbrecherInnen von berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen die Möglichkeit bietet, eine Matura zu absolvieren. Die BRP ist eine vollwertige Matura und berechtigt zu einem uneingeschränkten Zugang zu Studien an allen österreichischen Universitäten, Fachhochschulen, Hochschulen und Kollegs. Außerdem wird die BRP im öffentlichen Dienst als vollwertig anerkannt.

Zudem gibt es auch die Möglichkeit der Studienberechtigungsprüfung (SBP), die zum Studium einer bestimmten gewählten Studienrichtung berechtigt.

Start der neuen Vorbereitungslehrgänge

Im Frühjahr starten wieder neue Vorbereitungslehrgänge zur Berufsreifeprüfung und zur Studienberechtigungsprüfung bei den Burgenländischen Volkshochschulen. Sie finden berufsbegleitend am Abend statt und sind modular aufgebaut, so dass die TeilnehmerInnen selbst entscheiden können, wann und wie viele Fächer sie parallel machen.

Die BildungsberaterInnen der Burgenländischen Volkshochschulen unterstützen bei der Entscheidungsfindung, helfen das passende Angebot zu finden und erarbeiten bei Bedarf gemeinsam mit den Interessierten einen Bildungs- und Maßnahmenplan.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich bei den Informationsabenden Anfang Februar in den einzelnen Bezirken oder bei einem persönlichen kostenlosen Beratungsgespräch über Zugangsvoraussetzungen, die aktuellen Lehrgänge, Dauer, Kosten und Fördermöglichkeiten zu informieren.

Anmeldung und Beratung:

e-Mail: bildungsberatung@vhs-burgenland.at

Nord: 0 26 82/ 61 363, Mag.a Belinda Pinter

Süd: 0 33 52/ 34 525, Stefanie Moor, Heike Steinmetz

Informationsabende zur Maturavorbereitung:

Frauenkirchen - VHS/ Amtshausgasse 9, Do. 02.02.2017, 18:00 Uhr

Eisenstadt - VHS/ Pfarrgasse 10, Di. 07.02.2017, 18:00 Uhr

Mattersburg - VHS/ Brunnenplatz 2, Mi. 08.02.2017, 18:00 Uhr

Oberwart – VHS/ Schulgasse 17/ 3, Mi. 08.02.2017, 18:00 Uhr

Güssing - VHS/ Schulstraße 6, KUZ, Di. 07.02.2017, 20:00 Uhr

Jennersdorf - VHS/ Hauptplatz 5a, Di. 07.02.2017, 18:00 Uhr

Diese Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert.