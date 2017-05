Das Leben stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Egal ob wir gerade ins Berufsleben eingestiegen sind, das Familiennest ausbauen wollen oder lang gehegte Lebensträume haben, sind diese Herausforderungen spannende Projekte, die uns immer wieder neu antreiben. Dabei hat jeder den Wunsch, seine eigenen Ideen und Vorstellungen in die Realität umzusetzen. Der Balkon, die Terrasse oder der eigene Garten dienen dabei nicht nur der Selbstverwirklichung, der Entspannung oder dem Vergnügen, sondern können auch einfach nur praktisch sein. Dabei sind die Anforderungen an das eigene Gartenprojekt so individuell und unterschiedlich wie die bestehenden Lebensträume:

Wer gerade ins Arbeitsleben gestartet ist, hat plötzlich wenig Freizeit und möchte sich in der Regel nach getaner Arbeit zuhause entspannen. Ab dem Frühjahr zieht es uns bei schönem Wetter auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten. Hier lassen wir zum Beispiel den Traum von der mediterranen Sonnenterrasse wahr werden oder richten uns die lang ersehnte Profi-Grillecke ein.

Mit der Gründung einer Familie beginnt eine neue und aufregende Lebensphase. Die Ansprüche an unser Zuhause, an Garten, Terrasse und Balkon verändern sich. Um den Garten kindgerecht zu gestalten , kombinieren wir verschiedene Komponenten: einen sicheren Zaun, eine Spielwiese mit Sandkasten, Spielturm und Schaukel – und ein Gartenhaus für unsere Arbeitsgeräte. Ein Hochbeet für gemeinsames Gärtnern mit den Kindern und die offene Terrasse für schöne Grillabende mit Freunden und Familie darf nicht fehlen.

Sind die Kinder erst einmal aus dem Haus, fängt ein weiterer Lebensabschnitt an. Wir freuen uns über mehr Zeit für uns und entdecken neue Freiheiten. Jetzt können wir uns den Dingen widmen, die wir bislang aufgeschoben haben – indem wir beispielsweise den Garten neu gestalten und uns dort kreativ ausleben.

Gartenträume können also sehr vielseitig sein. Steht nun ein Gartenprojekt an, legt manch einer gern selber Hand an, um Geld zu sparen; andere möchten gerne Teil des Gestaltungs- und Entstehungsprozesses sein. Doch jedes Gartenprojekt ist auch eine Aufgabe, die mit vielen Fragen verbunden ist: Welche Materialien benötige ich? Welche Kosten kommen auf mich zu? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Was kann ich selber übernehmen – und was sollte ich besser Fachleute machen lassen?

Der OBI Gartenplaner hilft von der Konkretisierung der Idee bis zur Umsetzung

Der neue „OBI Gartenplaner“ ermöglicht individuelle Antworten auf alle Fragen, die sich vor und während der Planung und Umsetzung eines Gartenprojektes ergeben. Dabei steht in teilnehmenden OBI-Märkten ein persönlicher Ansprechpartner bereit, der auf Wunsch alle Projektphasen begleitet. Nach dem Motto „Alles ist möglich“ lässt sich mithilfe des OBI Gartenplaners jede Herausforderung meistern – und jede Idee umsetzen.

Um die individuellen Wünsche zu erfüllen, begleitet Sie der OBI Gartenplaner auf Wunsch durch jede Phase:

Mit Ideen und Bildern spielen: Anhand von Bildern, Projektbeispielen und Konfiguratoren überführen Sie Ihre Ideen und Vorstellungen in eine konkrete Form. Die Beispiele dienen als Inspiration für kreative Ideen, die dann genauer geplant und konfiguriert werden können.

Produkte erleben und vergleichen: In der Musterausstellung in teilnehmenden OBI-Märkten finden Sie unzählige Materialmuster zum Anfassen, Kombinieren und Vergleichen.

Persönliche Beratung und gemeinsame Planung: Der OBI Gartenplaner hilft in jeder Phase – von der Auswahl der passenden Materialien über die richtige Bauweise und Ihre Vor-Ort Bedingungen bis hin zur detaillierten Projektplanung. Kommen Sie einfach in einem teilnehmenden OBI Markt vorbei oder vereinbaren Sie online einen Termin.

Individueller Projektplan: Der Projektplan listet alle Materialien mit exakten Mengen und detaillierten Preisen auf.

Ausführliche Selbstbauanleitungen: Die Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch das gesamte Projekt. Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand sind klar erkennbar. Bilder zu jedem Arbeitsschritt und Tipps vom Profi helfen bei der Umsetzung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die benötigten Geräte und Arbeitsmittel im OBI-Markt zu mieten.

Umsetzungsunterstützung nach Wunsch: Nutzen Sie bei Bedarf die praktischen OBI Services. Ob Lieferung, Mietgeräte, Finanzierung oder vieles mehr.

Mit dem OBI Gartenplaner ist es jedem möglich, Gartenprojekte zu planen und zu realisieren. Also trauen Sie sich an Ihr neues Gartenprojekt und verwirklichen Sie Ihre Gartenträume.