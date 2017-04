Blasmusik hat in Forchtenstein eine lange Tradition, denn bereits seit 95 Jahren wird hier in verschiedensten Formationen musiziert. 1977 wurde der Verein mit dem offiziellen Namen „Musikverein Forchtenstein“ von Rudolf Höttinger als Obmann und Georg Stöger als Kapellmeister gegründet. Zurzeit sind rund 40 Musikerinnen und Musiker im Alter von 11 bis 60 Jahren aktiv bei der Probenarbeit dabei. Außerdem werden Kinder und Jugendliche von ausgebildeten Musikpädagogen im örtlichen Musikheim auf den verschiedenen Instrumenten ausgebildet und später im Orchester eingegliedert.

Überall dabei

Zahlreiche Veranstaltungen, vom „Neujahrsspielen“ über den Trachtenball, kirchliche Anlässe, Konzerte und Frühschoppen werden unterm Jahr musikalisch begleitet und sind ein fixer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Forchtenstein.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens lädt der Musikverein am Samstag, 22. April um 19:30 Uhr zum Jubiläumskonzert in die Mehrzweckhalle Forchtenstein ein. Für das mitreißende Programm, das traditionelle, moderne und auch eigens von Kapellmeister Joe Pinkl arrangierte Stücke enthält, wird schon eifrig geprobt. Joe Pinkl komponierte speziell für dieses Jubiläumsjahr die „Rosalien Fanfare“ und den „Forchtensteiner Musikanten Marsch“, die beim Konzert erstmals aufgeführt werden.



Eintrittskarten sind bei Trafik Strodl in Forchtenstein oder bei allen MusikerInnen des Musikvereins erhältlich. 8€ Vorverkauf, 10€ Abendkassa, Kinder bis 12 Jahre freier Eintritt.