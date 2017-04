Osteraktion

Auch heuer gibt es wieder eine spezielle Osteraktion in der Innenstadt: bei den teilnehmenden Unternehmen können Kunden von 07.-14.04.2017 Stempel sammeln. Volle Sammelpässe nehmen an der Verlosung am Karsamstag um 11:30 Uhr teil.

Der Gewinner erhält € 300,- in Mattersburger 10ern. (Sammelpässe liegen in den mitmachenden Geschäften auf.)

Kinder (Volksschulen & Kindergärten aus dem Bezirk Mattersburg) wurden eingeladen, Osterbilder (A4) zu malen. Die Kunstwerke werden in einer OsterBildStrassenGalerie am 15.04.2017 (Karsamstag) am Veranstaltungsplatz der Öffentlichkeit präsentiert. Von 10:00 bis 11:00 Uhr besteht bei Schönwetter die Möglichkeit, Ostereier zu bemalen.



Willi Wulkafrosch und OsterRosi werden Anerkennungspreise um 11:00 Uhr an einige junge Künstler überreichen. (Am Donnerstag, den 6. April zwischen 16:15 und 17:30 Uhr können die letzten Bilder für die Ausstellung bei OsterRosi in der Bücherei in Mattersburg abgegeben werden).



Verein Einkaufstreffpunkt Mattersburg

Liste der mitmachenden Unternehmen auf www.einkaufstreff.at/veranstaltungen/osteraktion-karwoche