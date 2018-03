Als erster Film wird bei einer Gala-Premiere in Kooperation mit der BVZ der neue Blockbuster „Tomb Raider“ mit Hollywood-Star Alicia Vikander gezeigt.

Am Eröffnungswochenende von Freitag bis Sonntag steht das Cineplexx Parndorf dann ganz im Zeichen der Familienunterhaltung.

Am Samstag, den 17. März werden etwa die Biene Maja und der faule Willi als Stargäste empfangen. Vorstellungen von „Biene Maja - die Honigspiele“ gibt es ab 11 Uhr. Der „Blockbuster der Woche“ wird jeden Samstag in englischer Sprache gezeigt - am 17. März wird dies „Tomb Raider“ sein.

Warner Bros. Entertainment

Das Parndorfer „Cineplexx“ verfügt über fünf Säle, 800 Sitzplätze und modernste Technik: Neben 3D-Projektoren und 360-Grad-Sound in „Dolby Atmos“-Technologie soll das Kino mit sogenanntem „Luxury Seating“ auch in puncto Komfort höchsten Ansprüchen genügen. „Im Cineplexx Parndorf bieten wir unseren Besuchern ein Gesamterlebnis. Das Kino verfügt über ein spannendes Filmprogramm für alle Altersgruppen, das in bester Bild- und Soundqualität genossen werden kann. Zudem stehen mit den „Cinegold“-Sitzkategorien einzigartig und neu – vom Lounge Sessel über den Luxury Sessel mit Fußstützen - bis zur Love Box für Zwei – absolut bequeme Plätze zur Verfügung. Das ist Kino der neuen Generation!“, zeigen sich die Geschäftsführer von Cineplexx, Christian Langhammer und Christof Papousek, begeistert.

Gewinnt VIP-Premieren-Tickets!

Die BVZ verlost Tickets für die VIP-Premiere von „Tomb Raider“ am 15. März. Ab 17 Uhr erwartet die Besucher musikalische Umrahmung mit der Filmmusik (live) von Trash Bax. Ab 19 Uhr können die Gewinner beim VIP-Empfang am Red Carpet mit dabei sein. Im Anschluss an der Gala-Premier von Tomb Raider wartet ein pannonisches Get Togehter mit DJ „Le Vieux Clicquot“. Jetzt über Facebook mitmachen oder Mail mit dem Betreff „Cineplexx Parndorf“ an gewinnspiel@bvz.at schicken. Die Teilnahme ist bis 12. März 2018 möglich.