Klebevignette in Kirschrot ab Donnerstag erhältlich .

Die neue Autobahn-Klebevignette in der Farbe Kirschrot ist ab Donnerstag in mehr als 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Als Alternative wird heuer erstmals eine digitale Vignette angeboten - diese erspart Ärger und Terminstress, betonte die Asfinag. Beide sind ab 1. Dezember gültig, spätestens ab 1. Februar darf nur mehr die Vignette für 2018 verwendet werden.