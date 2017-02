Die Strategie, von einem erfolgreich eingeschlagenen Weg nicht abzuweichen, verfolgte Audi (wie bereits beim A4) auch bei der Neuauflage des Q5. Er fährt nach ungewöhnlich langem, durch Aktualisierungen aktuell gehaltenem Modellzyklus (die Premiere war 2008) gerade in seine zweite Generation. Um die optischen Unterschiede zwischen dem alten Q5, der übrigens auch im direkten Vergleich gar nicht so alt wirkt, und dem neuen Q5 auszumachen, muss man ziemlich genau hinschauen. Das Design wurde nachgeschärft und gestrafft, die Außendimensionszuwächse sind dabei im marginalen Bereich geblieben (jetzt 4.663 Millimeter lang). Dennoch ist er

erleichtert (um bis zu 90 Kilogramm), dennoch ist er windschlüpfriger (mit einem nunmehrigen cW-Wert von 0,30), dennoch ist er geräumiger (mit einem Basiskofferraumzuwachs um zehn Liter auf 550, das Volumensmaximum macht 1.550 Liter aus) …

So sehr das Design wie eine Retusche wirkt, so sehr hat Audi auf allen Ebenen am Mittelklasse-SUV gefeilt. Er steht auf dem Modularen Längsbaukasten des VW-Konzerns, was unter anderem den Einbau einer Luftfederung ermöglicht. Eine weitere technologische Weiterentwicklung betrifft den Allradantrieb: In den Ultra-Versionen kommt (wie beim A4) das System mit automatischer Achsentkoppelung zum Einsatz. Die Motoren sind verbrauchs- und emissionsoptimiert sowie gestärkt. Zum Markstart stellt Audi Österreich einen Benziner mit 252 PS (2.0 TFSI quattro) und zwei Diesel (2.0 TDI quattro – 163 und 190 PS) zur Auswahl. Alle sind mit siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Weitere Motorisierungen folgen: Vorerst sind das eine 150-PS-Version des 2,0-Liter-Diesels (mit manuellem Sechs-Gang-Getriebe und Frontantrieb) und ein 3,0-Liter-V6-Selbstzünder mit 286 PS (mit achtstufiger Wandlerautomatik). Auch fix für heuer: SQ5 3.0 TFSI – Sport-SUV mit 354 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment (abgeregelte 250 km/h schnell).

„Mit dem neuen Q5 legt Audi die Messlatte im Premium-SUV-Segment wieder eine Latte höher!"

Gudrun Glück, Pressesprecherin Audi Österreich

Die Probe auf das Weiterentwicklungs-Exempel hat der Q5 in der 190-PS-Dieselversion plus Allradantrieb im verschneiten Wienerwald absolviert. Der Umgang mit dem Ingolstädter ist ab der ersten Sekunde vertraut. Bloß, dass alles noch souveräner wirkt: Der Vortriebswille des Antriebs, die Schaltschnelligkeit des Doppelkupplungsgetriebes, die Einlenkpräzision, die Spurtreue, das Dämpfungsverhalten und die Bremsen. Besonders auffallend: die Geräuschdämmung. Auch Windsäuseln dringt kaum mehr in den Innenraum. Allerdings wirkte das Temperament des Vier-Ringe-SUVs auf den teils salznassen, teils schneematschigen Straßen gedämpft. Das liegt an der effizienten Einsatzbereitschaft der elektronischen Regelsysteme. Hier wurde besonders kräftig nachgelegt, die Fahrdynamik-überwachungen unterdrücken jegliche Ausbruchsregelung prompt und geradezu streng. Die Fahrcharakteristik kann man dafür in sieben Abstufungen justieren.

Überhaupt ist der neue Q5 mit entsprechender Fahrhelfer-Ausstattung schon sehr nahe am automatisierten Fahren. Die Systeme unterstützen (vielmehr regeln) den Abstand zum Vordermann, greifen beim Bremsen ein, warnen sogar beim Öffnen der Türe vor herannahenden Fahrzeugen oder Lebewesen und geben Auskunft über Verkehrszeichen. Eine Loslösung von der elektronischen Nabelschnur muss man nicht befürchten: Infotainment- und Konnektivitätssysteme sorgen dafür, dass man den Anschluss niemals verliert.