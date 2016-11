In der Kategorie „Der Allrounder“ (Pick-up) siegte der VW Amarok – knapp vor dem Toyota Hilux. Ein würdiger Sieger.

2010 feierte der Amarok sein Debüt. Seit dem Start führt er in Österreich den Pick-up-Markt ununterbrochen und souverän an. Erfolg macht stark …

Wichtigste Neuerung unter der Motorhaube

VW-Nutzfahrzeuge hat vor kurzem den Amarok neu auf den Markt gebracht. Die wichtigste Neuheit findet man unter der Motorhaube: Sechszylinder mit 3,0 Liter Hubraum (Abgasnorm Euro 6, ein Vierzylinder ist nicht mehr im Programm). Drei Leistungsstufen stehen zur Auswahl: 163 (ab dem ersten Quartal 2017), 204 und 224 PS – bis zu 550 Newtonmeter Drehmoment! Zudem ist die BlueMotion Technology als Spritsparhilfe mit an Bord (mit 224 PS und Acht-Gang-Automatik liegt der Verbrauch bei 7,8 Litern pro 100 Kilometer, das entspricht 204 Gramm CO2 pro Kilometer).

Vom Boulevard bis zum unwegsamen Terrain

Fahreindruck? Toll! Mit der Topmotorisierung ist für ausreichend Power in allen Lebenslagen gesorgt. Der 5,25 Meter lange Pick-up (Ladefläche 2,52 Quadratmeter) in der Doppelkabine-Ausführung erfüllt alles (und mehr), was man sich von einem klassischen und modernen Pick-up erwartet. Macht auf dem Boulevard ebenso eine gute Figur wie auf der Autobahn (maximal 191 km/h schnell) und auf unwegsamem Terrain.

Das zeigt sich beispielsweise mit zuschaltbarem Allradantrieb und Sperrdifferenzial in einer beachtlichen Kletterfähigkeit: Selbst 100-Prozent-Steigungen (45 Grad Neigungswinkel) bezwingt der VW bei voller Beladung. Und durch Wasserfurten watet er auch dann noch, wenn sie einen halben Meter tief sind.

Außerdem: markante Frontpartie, Mattlackierung (schaut verdammt gut aus), ergoComfort-Vordersitze (serienmäßig beim Modell Aventura), Multikollisionsbremse, Zeigernicken … Last but not least: Der neue Amarok darf (in einigen Varianten) bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast ziehen. Gratulation zum Sieg!