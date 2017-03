Plusgrade und Sonnenschein läuten die Zweirad-Saison ein. Viele werden ihre Roller und Motorräder bald wieder in Betrieb setzen. Um das Motorrad fit für die neue Saison zu machen, sind aber auch ein paar technische oder kosmetische Handgriffe erforderlich. "Wichtig ist zunächst, dass das Bike anspringt. Auch wenn die Maschine professionell eingewintert war, gibt so manche Batterie in der langen Winterpause den Geist auf. Bei Vergaserproblemen ist oft zusätzlich ein Starterspray notwendig", weiß ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Er fasst die wichtigsten To Dos für den Saisonstart zusammen:

Batterie-Check. War die Batterie ausgebaut, sollte man die Pole nach dem Anschließen mit einem speziellen Batteriepolfett konservieren. Dadurch werden die blanken Stellen vor Korrosion geschützt. War die Batterie während der Winterpause eingebaut, kann es sein, dass Motorrad oder Roller Starthilfe brauchen. "Am besten schließt man die Batterie an ein Ladegerät an. Oder man verwendet mobile Start-Booster. Man kann das Power Pack sogar prophylaktisch an die kleine Motorradbatterie anhängen, um mehr Reserven beim ersten Startversuch zu haben", rät der ÖAMTC-Techniker.

Motoröl. Vor der ersten Probefahrt unbedingt den Motorölstand kontrollieren. Einmal jährlich muss beim Motorrad ein Öl- und Ölfilterwechsel vorgenommen werden.

Flüssigkeitsstände. Kühlmittel, Brems- und Hydraulikflüssigkeit überprüfen. "Die Bremsflüssigkeit sollte alle drei Jahre erneuert werden", erinnert der ÖAMTC-Techniker.

Elektrik. Beleuchtungsanlage, Blinker, Bremslicht und Hupe auf Funktionstüchtigkeit testen. Etwaige Defekte wie kaputte Lämpchen müssen behoben werden.

Reifen. Luftdruck und Allgemeinzustand der Reifen kontrollieren. Die Profiltiefe muss bei Motorradreifen mindestens 1,6 Millimeter betragen.

Hand- und Fußbremse testen. Die Bremsen sollten hart und ordentlich zupacken. "Die Bremsbeläge halten selten mehr als drei Saisonen. Eine regelmäßige Kontrolle und der rechtzeitige Tausch kann den Kauf einer neuen Bremsscheibe vermeiden helfen", erklärt Kerbl.

Kette und Kettenspannung prüfen. Nach der Reinigung von Ritzel und Kettenrad muss man die Spannung der Kette zum Hinterrad überprüfen. "Wenn eines der Kettenräder abgenutzt ist oder sich die Kette zu weit vom Zahnkranz abheben lässt, gehört immer der gesamte Antriebssatz getauscht, also Kette, Ritzel, Kranzl", sagt der ÖAMTC-Techniker.