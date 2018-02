Aufgrund einer Panne oder einem Unfall mit "bloßem" Sachschaden können schwere Folgefälle entstehen. Im Vorjahr starben sechs Personen bei fünf Folgeunfällen auf der Autobahn. Die Gründe sind vielfältig: Bei schlechter Sicht, wie derzeit z.B. durch dichten Schneefall, wird das Fahrzeug am Pannenstreifen vom Nachfolgeverkehr über- oder zu spät gesehen, es ragt ohne entsprechende Signalisierung auf den Fahrstreifen, es befindet sich an einer unübersichtlichen Stelle (z.B. hinter einer Kurve) oder unfallbeteiligte Personen irren hilfesuchend auf der Fahrbahn umher.

"Hält man sich zu nahe an der Fahrbahn auf, stellt der Aufenthalt am Pannenstreifen eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Nachfolgende Lenker können eventuell nicht mehr rechtzeitig reagieren – ein Zusammenstoß kann die Folge sein", warnt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. "Grundsätzlich darf der Pannenstreifen nur benutzt werden, wenn es sich um ein technisches Gebrechen oder einen Notfall handelt. Lässt sich der Stopp nicht vermeiden, ist das richtige Verhalten am Pannenstreifen umso wichtiger."

Grundregeln: