Vor einem Vierteljahrhundert startete Hyundai in Europa, in Österreich. Der Beginn einer beeindruckenden Erfolgsstory. Zunächst wurden erschwingliche und zweckmäßige Fahrzeuge verkauft. Dann passte man sich immer mehr den Kundenanforderungen an, was zu einer rasanten Absatzsteigerung führte. Nun das nächste Ziel: Die Nummer 1 der asiatischen Automarken in Europa werden! Und es deutet vieles darauf hin, dass die Koreaner den richtigen Weg dafür eingeschlagen haben. Apropos Koreaner: Hyundai produziert in der Türkei (seit 1997) und in Tschechien (seit 2008) – zudem gibt es seit 2003 in der Opel-Stadt Rüsselsheim ein Forschungs- und Entwicklungszen-trum … Die starke Orientierung an europäischen Vorlieben hat sich gelohnt. Das Design war das wichtigste Kaufmotiv für die ersten beiden i30-Generationen (rund 800.000-mal verkauft) und mittlerweile ausschlaggebend dafür, warum sich immer mehr Europäer für einen Hyundai entscheiden.

Zeitlos ist das Design beim neuen i30 – es hat jedem etwas zu bieten, von sportlich bis elegant. Die Front ist markant und sorgt für wiedererkennbare Präsenz auf der Straße. Der nach unten zulaufende „Cascading-Kühlergrill“ ist (so Hyundai) „von der Ästhetik geschmolzenen Stahls inspiriert“ (die Kaskade, man weiß es, ist ein Wasserfall mit Stufen). Gegenüber dem Vorgänger ist der i30 gewachsen – in der Länge um vier Zentimeter (auf 4,34 Meter), in der Breite um neun Zentimeter (auf 1,80 Meter). Der Ordnung halber das Kofferraumvolumen des Fünftürers: 395 bis 1.301

Liter. Blick auf das Cockpit: Da passt so gut wie alles – hinterlässt einen hochwertigen Eindruck (gute Materialien), das hat alles Hand und Fuß. Der aufgesetzte Bildschirm für das Navigationssystem passt gut ins Gesamtbild.

Unter der Motorhaube: ein neuer 1,4-Liter-Turbobenziner mit 140 PS (plus 242 Newtonmeter). Mit dem Vierzylinder lässt sich der Wagen flott bewegen (durchzugsstark), das siebengängige Doppelkupplungsgetriebe sollte man dazunehmen. Das Fahrwerk ist eher auf Komfort ausgelegt als auf sportliche Kurvenjagd – und damit können wir in Zeiten wie diesen gut leben.

Die Connectivity (Apple CarPlay, Adroid Auto) präsentiert sich auf dem aktuellen Stand, top das Angebot bei den Sicherheitsfeatures. So gibt es (optional bzw. serienmäßig, je nach Ausstattungsversion): automomer Notbremsassistent, Frontkollisionswarner, Müdigkeitserkennung, intelligenter Abstandsregeltempomat (beim Doppelkupplungsgetriebe), Toter-Winkel-Assistent, Rückfahrquerverkehrswarner, aktiver Spurhalteassistent …

Der Fünftürer ist der erste Vertreter der neuen i30-Familie. Heuer werden noch der Wagon (Kombi) und ein N-Line (mit rund 250 PS) nachgereicht, 2018 wird es den Hyundai auch als Fastback geben. Bleiben wir gleich bei den Neuheiten: Heuer soll auch noch ein B-SUV kommen. Haben alle Autos: fünf Jahre Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung. Auch ein starkes Kaufargument!