Der Hyundai/Kia-Konzern verfolgt ein großes Ziel: 2020 will man der weltweit zweitgrößte Ökoautomobilbauer sein. Der Weg dorthin führt auch über den Ioniq – den Hyundai gibt es derzeit als Hybrid und Elektro, Mitte des Jahres wird der Plug-in-Hybrid nachgereicht. Somit das erste Auto mit drei elektrifizierten Antrieben!

(Maximal) 280 Kilometer Reichweite versprechen die Koreaner beim Ioniq Elektro. Naja. Das haben wir nicht geschafft. Allerdings: Die Reichweite reduziert sich bei Kälte (im Winter) stark – wir schafften deshalb nur 190 Kilometer. St. Pölten – Wien – St. Pölten geht sich ohne (großes) Zittern aus, aber auch ohne Rasen. Tipp: Tempomat auf 105 km/h. Entschleunigung ist angesagt … Angasen sollen die anderen, die Strafzettelsammler. Das Thema Urlaubsfahrt (zum Beispiel nach Kroatien) wird hier nicht behandelt.

Die Reichweite (und somit auch das Stromsparen) wird natürlich auch durch den Fahrer beeinflusst. So stehen zum Beispiel drei Fahrmodi zur Auswahl: Eco, Normal und Sport. Oder: Mit den Schaltwippen am Lenkrad regelt man in drei Stufen die Stärke der Bremsenergierückgewinnung – und somit die Höhe der „zurückgewonnenen“ Reichweite. Auch clever: die fokussierte Heizung, zum Beispiel nur für den Fahrer. Unser Testauto war zudem mit einer Wärmepumpe ausgerüstet, ein empfehlenswertes Extra um 1.200 € – senkt (laut Werk) den Energieverbrauch für das Heizen um

19 Prozent.

Die Lithium-Ionen-Polymer-Batterien lassen sich an einer 100-Kilowatt-Schnellladestation in rund 23 Minuten auf ca. 80 Prozent aufladen. An einer normalen Haushaltssteckdose dauert es schon etwas länger – nämlich sechs bis 13 Stunden.

Wie fährt sich der emissionsfreie Ioniq? Die Beschleunigung ist sanft, aber nachdrücklich. Das Fahrwerk kann als agil-komfortabel beschrieben werden. Generell angenehm: diese Ruhe …