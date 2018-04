Freude am Fahren … Beim Fahr-erlebnis überzeugte uns der X2 (die neue Farbe Galvanic-Gold steht ihm gut) voll und ganz: keine Wankbewegungen, gute Haltungsnoten, selbst in engen Kurven. Optional wird dem Fahrer bis Tempo 60nicht nur die Abstandsregelung, sondern auch das Spurhalten abgenommen (eine Hand muss aller-dings immer am Lenkrad bleiben).

| NOEN, BMW