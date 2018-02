Es muss nicht immer Allrad sein! Beim C3 Aircross setzen die Citroën-Leute (optional) auf Grip Control. Dabei handelt es sich um eine clevere Vorderachse, die mit elektronisch gezielten Bremseingriffen und Sperren arbeitet und so die Traktion auf Eis, Schnee und auch Sand verbessert. Auf Sand etwa erlaubt das System einen synchronen Schlupf für beide Räder, auf Schnee dagegen wird das durchdrehende Rad bis fast zum Stillstand abgebremst, um möglichst viel Moment auf das traktionsstärkere Rad zu übertragen.

Der Allwege-Modus eignet sich für feuchte Wiesen oder schlammige Abschnitte. Zudem lässt sich das ESP auch komplett abschalten. Praxistest? Das „Ausgraben“ von einem verschneiten Parkplatz geht relativ easy, die durch die etwas erhöhte Sitzposition bessere Übersichtlichkeit hilft zusätzlich. Auf einer eisglatten Piste wird einem so richtig klar, wie viel mit dem eher simplen System zu machen ist. Wer nicht gerade ein Grobmotoriker ist, der kommt damit gut zurecht. Losfahren, einlenken, etwas Gas geben, und schon hält der Wagen brav seine Spur. Naja: Wer Grip Control ordert, bekommt auf Draufgabe M&S-Ganzjahresreifen – mit echten Winterreifen hätten wir ein besseres Gefühl gehabt …

Generell (onroad) präsentiert sich der C3 Aircross als angenehmer Weggefährte. Schlimm ist nicht, dass die Federung weich ist. Und man stört sich auch nicht an einer Lenkung mit reichlich Laisser-faire. Zum Rasen verleitet er nicht, was ehrlich gesagt, in Zeiten wie diesen kaum stört. In dem Franzosen fühlt man sich so gelassen, dass alle Eile von einem abfällt und man keinen großen Wert legt auf schnelle Sprints und hohe Spitzengeschwindigkeiten (unser Testwagen würde 183 km/h schaffen, der Ordnung halber).

Der kompakte SUV ist eine sympathische, harmonische Erscheinung. Der C3-Picasso-Nachfolger/Peugeot-2008-Bruder/Opel-Crossland-X-Bruder ist alles anderes als protzig oder aggressiv (das wirft man SUVs ja oft vor). Auch der Innenraum kann sich sehen lassen. Bequem und weich: die Sitze. Fein: die umklappbare Beifahrersitzlehne – Platz für bis zu 2,40 Meter lange Gegenstände.