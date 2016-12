Mit der Neuauflage des 124 Spider, der in den 1960ern und 1970er auch sportlich recht erfolgreich unterwegs war, will man an alte Traditionen anknüpfen (die Italiener haben eine sehr lange Roadster-Tradition). Da stört es auch nicht, dass der Fiat auf dem Mazda MX-5 (= meistverkaufter Roadster aller Zeiten, siehe Guinness Buch der Rekorde) basiert und in Japan neben seinem Bruder vom Band läuft.

Der schnittig gestylte Wagen (Bella Italia!) hat einen Turbobenziner unter der Motorhaube. Der 1,4-Liter läuft ruhig und klingt voll, er schüttelt aus jeder Lage satten Antritt auf die Straße. Egal wo die Drehzahlnadel steht, ein Gruß ans Gaspedal reicht aus, um im Fiat die Lebendigkeit zu spüren – herrliche Sprints und lässige Überholmanöver sind das Ergebnis. Dazu passt perfekt das eng abgestufte Schaltgetriebe.

Und das Fahrwerk (straff, aber nicht unkomfortabel) macht auch verdammt viel Spaß: Zentimeter genau in Kurven hineinzirkeln und mit leicht ausschwenkendem Heck wieder raus – der Heckantrieb als Spaßfaktor zum Quadrat. Der Zweisitzer (sauber verarbeiteter, aber enger Innenraum, man bekommt jedoch keine Platzangst) ist für fast jeden Spaß zu haben! Genial ist die Bedienung des Daches. Klapp, schnapp, zack – drei Handgriffe sind nötig, dann faltet sich das Stoffverdeck. Einen Elektromotor dafür gibt es nicht, der wird aber auch nicht vermisst.