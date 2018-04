Understatement ist beim i30 N angesagt – dieDesignsprache ist wohltuend zurückhaltend.Die Farbe „Performance Blue“ steht dem „Süd-koreaner“ (Entwicklung in Namyang, Feinschliff auf der berühmt-berüchtigten Nürburgring-Nordschleife, Produktion in Nosovice) sehr gut. Das Fahrwerk ist (natürlich) straffer als beim normalen Hyundai i30 aus-gelegt. Übersteuern?Wer es will und kann, der Hyundai macht den Tanz gerne mit.

| NOEN, Hyundai