Paris hin, Paris her – mal abge-sehen vom neuen „Chef“: Rüsselsheim hat (vor der Übernahme durch den PSA-Konzern) mit dem neuen Insignia ein Top-Fahrzeug auf die Räder gestellt!

Fühlt sich nicht nur nach einer ganzen Klasse höher an, sondern tritt optisch auch so selbstbewusst auf wie schon

lange kein „Blitz“ mehr. Und ist so nebenbei mit einem cw-Wert von 0,26 eines der aero- dynamischsten Autos seiner Klasse.

Unter der Motorhaube unseres Testwagens: 140 Benzin-PS. Mit dem Einstiegsbenziner ist man mehr als ausreichend motorisiert, mehr braucht man in Zeiten wie diesen sowieso nicht! Und das Fahrwerk? Absolut langstreckentauglich. Generell muss man sagen: So leise und komfortabel laufen sonst nur gehobenere, deutlich teurere Konkurrenten. Willkommen in der Wohlfühlzone!

Fein: Das adaptive Intelli-Lux-LED-Matrix-Licht war bei uns serienmäßig an Bord – und macht die Nacht wirklich fast zum Tag.

Naja: Goddies wie Ergonomiesitz, adaptiver Tempomat, Parkassistent oder Head-up-Display kosten extra. Ist halt so wie im Leben: Man kann nicht alles (ohne Geld) haben …