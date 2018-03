Der CT 200h ist ein besonderer Kompakter. Denn ihn gibt es ausschließlich mit Hybridantrieb, pardon: mit Vollhybridantrieb. Das heißt: Per Knopfdruck – im E(lectric)-V(ehicle)-Modus – fährt der Wagen rein elek-trisch und damit völlig emissionsfrei (und nahezu geräuschlos). Je nach Temperatur bis zu rund zwei, drei Kilometer weit, bei einem Tempo von maximal 45 km/h.

Insgesamt stehen für den selbstladenden Lexus vier Fahrmodi zur Verfügung: Neben EV gibt es noch Eco (verbrauchsoptimiert), Normal (bei dem auch ohne Zutun des Fahrers ein rein elektrischer Betrieb möglich ist) sowie Sport (temperamentvoll, das System reagiert fixer auf das Gaspedal, die gesamte Fahrdynamik hat Bereitschaftsdienst). Egal, in welchem Fahrmodus man unterwegs ist: Wer bremst, gewinnt, denn die Bremsenergie geht immer Richtung Batterie.

Der CT 200h hat die gleiche (solide und bewährte) Hybridtechnik wie der Toyota Prius, DER Hybridstar überhaupt! Benzin- und Elektromotor verfügen über insgesamt 136 PS. Die reichen in Zeiten wie diesen völlig. Aus dem Stand heraus hat der Lexus dank Elektromotor eine tolle Beschleunigung. Wie schon bei den größeren Lexus-Modellen ist aber eher entspanntes Cruisen angesagt – der CT 200h ist in erster Linie ein Auto zum Entspannen und Genießen. Gegen einen kräftigen Gasstoß spricht die stufenlose Automatik (E-CVT), an die man sich erst gewöhnen muss – mit der man aber letztendlich gut leben kann. Die Japaner versprechen einen Verbrauch von 4,1 Liter pro 100 Kilometer. Wir schafften im Schnitt um die sechs Liter, Heizung und Radio waren dabei immer aufgedreht, Winterreifen natürlich montiert, zudem hatten wir eine nicht gerade Sprit sparende Fahrweise (Stichwort: Sport-Modus).

Fahrverhalten? Der Fünftürer liegt souverän, satt auf der Straße, hat ein gutmütiges, eher straff abgestimmtes Fahrwerk. Aber ein sportliches Fahrwerk braucht er eigentlich gar nicht, weil die Bestimmung Gleiten heißt.