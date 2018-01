Man stecke das E-Klasse T-Modell in ein Holzfällerhemd, Wanderschuhe, eine Jeans und lässt den Bart wachsen … Fertig ist ein Auto für diejenigen, die normale Kombis zu spießig und SUVs zu groß/hochbeinig finden. Die Rede ist vom „E-All-Terrain“. Oder wie die Stuttgarter sagen: „Das Schweizer Taschenmesser unter den Kombis!“ Unser erster Eindruck? Warum nicht! Die Optik gibt schon was her – und es muss nicht immer Businesslook sein.

Der „E-All-Terrain“ hat serienmäßig Allradantrieb. Außerdem an Bord: eine Luftfederung, die Bodenfreiheit beträgt je nach Stellung 121 bis 156 Millimeter. Der Maximalwert wird im Fahrprogramm All-Terrain erreicht – bis zu einer Geschwindigkeit von 35 km/h.

Ja, okay, als Begleitfahrzeug für die Dakar ist der Wagen nicht geeignet, aber der Abstecher über eine verwurzelte und felsige Waldstrecke wird souverän absolviert. Und onroad ist der „E-All-Terrain“ eine sanft

federnde Autobahnmaschine. Schnelle Kurven liegen dem 1,9 Tonnen schweren Schwaben nicht wirklich, muss aber auch nicht sein! Top: der 194-PS-Selbstzünder, die neungängige Automatik.