SUV hin, SUV her … Der Space Star ist auch als „normaler“ Kleinwagen ein interessanter Zeitgenosse. Ein Auto, das über ein tolles Preis/Leistungs-Verhältnis verfügt (aktuell gibt es übrigens einige Boni).

Der inoffizielle Colt-Nachfolger präsentiert sich unauffällig sympathisch, hat mit einem cw-Wert von 0,27 eine der aerodynamischsten Karosserien in seiner Klasse. Ein Lächeln ins Gesicht zaubert die Lizenz zum Einparken – da ist so gut wie keine Parklücke zu klein. Und aufgrund des kleinen Wendekreises fühlt sich der Drei-Diamanten-Japaner im Großstadtdschungel so richtig wohl, enge Gassen sind sein Revier. Mit dem 80-PS-Benziner kommt man auch außerhalb der Stadt gut voran. Der Dreizylinder-Sauger läuft kultiviert schon von unten heraus. Ist für die Größe erstaunlich komfortabel und schluckt Wellen, ohne zu hoppeln oder zu schaukeln. Hat eine gutmütige Straßenlage – und Bremsen, auf die man sich verlassen kann.



Aktuelle Goodies wie etwa einen Fahrspurassistenten gibt es nicht, aber damit kann man gut leben. Muss unbedingt erwähnt werden: Der Space Star bietet ausreichend Platz für vier Personen, erstaunlich gut die Beinfreiheit hinten.