Der Kleinste in Opels X-Familie ist ein Fescher – und kein Rescher. Oder: Farbe für das Dach statt Allrad für den Gatsch. Die Zwei-Farben-Lackierung mit Dach und Außenspiegeln in Kontrastfarbe ist ein Muss (kostete bei unserem Testwagen extra). 4x4 gibt es auch nicht für viel Geld – dafür hat der kleine Bruder des Mokka X (der ist um sechs Zentimeter länger) und des Grandland X (der ist schon um 26 Zentimeter länger) andere Qualitäten …

Zum Beispiel ein Panoramasonnendach für Himmelanbeter oder Schneeflockenzähler. Oder ein Head-up-Display für müde Augen. Oder eine Rückfahrkamera für vorsichtige Einparker, die das Sichtfeld um 180 Grad vergrößert (Premiere in einem Opel). Oder eine Lenkradheizung für kalte Finger (alles optional) … Andere Assistenten (wie zum Beispiel der akustische Spurassistent) hat der Crossland X in der Ausstattung Innovation serienmäßig an Bord.

Und unter der Motorhau-

be hat er einen braven Turbobenziner (PSA lässt grüßen), der mit nur drei Zylindern und 1,2 Litern Hubraum die 1,2 Tonnen des Highlanders (der zehn Zentimeter höher als ein Astra ist) flink und flott bewegt (ein Dreizylinder muss sich übri-

gens nicht immer gequält an-hören).

Apropos: flink. Wer mehr Platz für lange Beine oder große Passagiere braucht, der verschiebt die Fondbank im Crossland X ruckzuck um bis zu 15 Zentimeter. Und wer seinem Rücken Gutes tun will, der ordert die zertifizierten Ergonomiesitze – eine gesunde Investition …

Damit kein Irrtum entsteht: Das X steht bei Opel nicht für Allradantrieb, es unterstreicht „sowohl die Optik als auch die Funktion von SUV/Crossover-Modellen“. Alles klar?