Jogginganzug? Schlabberlook? Nein, danke! Der Zafira ist so-gar beim Großeinkauf gut gestylt. Und in der Abteilung der Geheimagenten ohnehin mehr zuhause als in der Abteilung der Familienautos.

Da passt es perfekt, dass man den zweiten Vornamen, nämlich: Tourer, beim jüngsten Lifting wieder gestrichen hat. Und den (in der Topausstattung serienmäßigen) Siebensitzer auch gleich komplett vernetzt hat. In der Praxis heißt das: Ein Knopfdruck genügt – und Opel OnStar hilft bei Diebstahl, Unfall oder anderen Unannehmlichkeiten. Das Navigationssystem ist wie der spionagetaugliche Sieben-Zoll-Touchscreen eine feine Sache. Hat superschnelles Internet, WLAN-Hotspot für bis zu sieben Geräte! Auf- und Zusperren geht auch per App am Smartphone, genauso wie die Tankanzeige.

Der 170-PS-Selbstzünder ist ein durchzugsstarker Partner. Das adaptive Fahrwerk namens FlexRide bietet stets maßgeschneidert fahrsituationsgerechten Komfort – angenehm. Und die Panoramawindschutzscheibe macht Lust auf Sonne – beim nächsten Familieneinsatz!