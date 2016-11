Karosserie: vier Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.370 x 1.980 (mit eingeklappten Spiegeln) x 1.609 Milli-meter, Radstand 2.660 Millimeter, Wendekreis 11,3 Meter, Bodenfreiheit 208 Millimeter, Wattiefe 500 Millimeter, Eigengewicht 1.967 Kilogramm, Kofferraumvolumen 251 Liter.

Motor: Common-Rail-Turbodiesel, vier Zylinder, 16 Ventile, 1.999 Kubikzentimeter, 180 PS, 430 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 195 km/h, in 10,3 Sekunden auf Tempo 100, 5,7 Liter pro 100 Kilometer, 149 Gramm CO2 pro Kilometer, Ab-gasnorm Euro 6.

Kraftübertragung: permanenter Allradantrieb (mit Terrain-Response-System), Automatikgetriebe (neun Stufen).

Preis & Serienausstattung: 66.700 € (Testauto) – sieben Airbags, dynamische Stabilitätskontrolle, Wankneigungskontrolle, Berganfahrhilfe, Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistent, autonomes Notbremssystem, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Meridian-Soundsystem (380 Watt), Navigationssystem, Lederausstattung. Extras: Windschott 333 €, beheizbare Vordersitze 421 €, volumetrischer Alarm 555 €, Winterpaket (u. a. beheizbares Lenkrad) 566 €.

Fazit: Why not?

