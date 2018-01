Wahre Sportlichkeit zeigt sich auch an vernünftigen Dingen, wie zum Beispiel der Schaltempfehlung: Im Race-Modus schlägt sie einem nämlich den Gang vor, in dem am meisten Schub vorhanden ist – nicht wundern, wenn einem bei 70 Sachen empfohlen wird, in die Zweite herunterzuschalten.

Außerdem: Launch Control (so wird der Renault zur absoluten Rakete), Doppelkupplungsgetriebe (irre, wie schnell und souverän das Ganze über die Bühne geht; Schaltwippen sind inklusive), Akrapovic-Auspuff (allein für diesen Sound gebührt den Franzosen eine Auszeichnung), ein nachgeschärftes Fahrwerk (jetzt hat man wirklich bald die Grenze des Zumutbaren erreicht, was den viel zitierten Restkomfort betrifft; dafür ist die Straßenlage mehr als top) …

Ja – und dann der Motor! Ein 1,6-Liter-Vierzylinder mit 220 PS. Turbo natürlich. Klingt giftig, hängt sauber am Gas, dreht bissig hoch und liefert feine Fahrleistungen – Schluss mit lustig ist erst bei Tempo 235 (natürlich nur dort, wo auch erlaubt, Ehrensache!) Die angegebenen 5,9 Liter Durchschnittsverbrauch haben wir nicht geschafft, bei flotter Fahrweise (wo erlaubt, natürlich) sind locker elf Liter möglich. Auch wenn die Start/Stopp-Automatik brav arbeitet.