Eigentlich hat er ja schon 58 Jahre auf dem Blech, Skodas Dauerbrenner mit dem altrömischen Frauennamen. Und unter dem Konzerndach von Markenmutter VW läuft der Octavia heute schon in der dritten Generation. Die wurde vor Kurzem geliftet.

Und hat nichts von ihren Qualitäten verloren. Im Gegenteil! „Das Herz der Marke“, wie man im Stammwerk im tschechischen Mladá Boleslav stolz sagt, schlägt jetzt noch ein bisschen lauter.

Almauftrieb im Anzug

Das liegt auch am ersten allradgetriebenen Octavia, dem man ein siebengängiges Doppelkupplungsgetriebe in die Schaltgasse eingebaut hat. Für das Fahrgefühl heißt das: noch kürzere Wege, noch schnellere Reaktionen, noch besserer Grip – und noch mehr Komfort. So sanft schaltet kaum ein Allradler, so leise läuft kaum ein Diesel (wir hatten 150 PS und waren damit perfekt motorisiert), so professionell werkt kaum ein Fahrwerk. Wobei: Das lässt sich auch noch je nach Stimmung (oder Untergrund) in der Dämpfung regeln – von bequem bis rasant.

Die paar Millimeter mehr in der Länge und die fast 30 Millimeter mehr in der Spur(breite) merkt man im Fahralltag kaum. Vielleicht noch, dass der Octavia jetzt auf engen Bergstraßen noch sicherer liegt. Wobei: Bis zu 1.740 Liter Laderaumvolumen muss dem Combi auch mal erst einer nachmachen!

Kleine, feine (Wohlfühl-) Details: das neue Ambiente-Licht in den Türen, die zusätzlichen USB-Anschlüsse im Fond, die Klapptische an den Lehnen der Vordersitze oder die herausnehmbare LED-Leuchte im Kofferraum … Stichwort „Simply clever“.

Ebenso fein: der Fußgängerschutz, der auch vorausschauen kann, der Ausparkassistent, der aus engen Lücken navigiert, oder auch der Anhängerran-

gierassistent, der (im optionalen Trailer-Paket) gute Dienste leistet.