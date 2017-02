Das X hat er nicht nur im ersten Vornamen (nämlich SX4). Sondern auch gleich im zweiten (nämlich S-Cross). Und in den Genen sowieso.

Suzukis kompakter SUV mag vieles. Großstadtparklücken ebenso wie Skigebietskehren. Das liegt an seinen übersichtlichen Maßen und am feinen Handling (im Grenzbereich harmlos untersteuernd, hohes Gripniveau).

Das liegt aber auch am intelligenten Allradsystem (heißt Allgrip), das im Standardmodus erstmal die Vorderräder antreibt und bei Bedarf die Hinterachse dazuschaltet. Das aber per Drehschalter in der Mittelkonsole auch mit Snow zurecht kommt, es mit Sport noch flotter angeht oder sich mit Lock selbst aus tiefem Schnee ausgräbt. Der bewährte 120-PS-Selbstzünder passt wunderbar dazu. Nur das Doppelkupplungsgetriebe (Name: TCSS/ Twin Clutch System by Suzuki) ist für den Einsatz in der Superheldenliga etwas zu träge. Und wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt, neben dem Handschalter, noch das radargestützte Bremssystem dazu.