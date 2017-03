Hauptsache anders … Toyota will jünger werden – mit einem Fahrzeug, das aus der Masse raussticht. Keine Spur von 08/15: Der C-HR (steht für: Coupé High Rider) ist ein Auto für Menschen, die auffallen wollen! Fad schaut (außen wie innen) anders aus. Der in der Türkei produzierte Toyota ist zwei Autos in einem: Der obere Teil verläuft im Stil eines Coupés, der untere Teil kommt aus dem SUV-Bereich. Der Mix macht es aus – und da wurde beim „Toyota brutal“ manchmal ein wenig übertrieben, was wiederum die Sache so interessant macht, den Wagen cool aussehen lässt. Ja, okay, der C-HR gefällt wahrscheinlich nicht jedem, aber das ist auch gut so! Weg vom Einheitsbrei …

Nichts für Schüchterne

Scharf das Aussehen – und unter der Motorhaube (unseres Testwagens) regiert die Vernunft! Das heißt: Hybridantrieb (der Prius lässt grüßen). Mit einer Systemleistung von 122 PS ist der C-HR in Zeiten wie diesen mehr als ausreichend motorisiert. Das Zusammenspiel von Elektro- und Benzinmotor funktioniert klaglos. Die stufenlose Automatik (Gummibandeffekt) erzieht zum Gleiten, zum Runterkommen – Rasen sollen die anderen, die Hektiker, die Möchtegernwichtigen … Und das Fahrwerk? Die Balance zwischen Dynamik bei der Kurvenfahrt und komfortabler Grundabstimmung ist gelungen (für die Japaner hat der C-HR „ein wegweisendes Fahrwerk“). Die leichtgängige, zielgenaue Lenkung vermittelt einen guten Kontakt zum Untergrund, die Bremsen sprechen feinfühlig und kraftvoll an. Gefällt uns!