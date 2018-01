42,195 Kilometer ist der längste Laufwettbewerb, der Marathon. Einen Marathon schafft der Prius Plug-in-Hybrid rein elek-trisch im EV-Modus. Mit links, problemlos. Wir konnten auch noch Ehrenrunden drehen, bis die Batterie leer war, dann musste der Verbrennungsmotor aushelfen. Beachtlich: Von 155 zurückgelegten Kilometern fuhren wir 75 Kilometer (das sind 48 Prozent) emissionsfrei (und angenehm leise – das Hybridsystem funktioniert perfekt), ergibt unter dem Strich einen Kraftstoffverbrauch von 3,3 Liter pro 100 Kilometer. Bei größtenteils normaler Fahrweise – wohlgemerkt!

Mit der Sonne 1.000 Kilometer pro Jahr

Laut den Japanern schafft der Prius Plug-in-Hybrid (wenn alles passt) im Elektrobetrieb maximal 62 Kilometer (Wie lange ist Ihre tägliche Strecke?), man kann dabei bis zu 135 km/h fahren. Im Hybridbetrieb ist der 122 PS starke Viersitzer (!) 162 km/h schnell (reicht in Zeiten wie diesen locker). Und, wir ziehen den Hut: Die Japaner geben einen Spritverbrauch von 1,0 Litern pro 100 Kilometer an (22 Gramm CO2 pro Kilometer) – plus einen Stromverbrauch von 7,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. „Das erste echte Ein-Liter-Serienauto der Welt!“, ist man bei Toyota stolz, mächtig stolz.

Der Prius Plug-in-Hybrid (die dritte Generation) ist natürlich ein Hightech-Fahrzeug – so wie der normale Prius. Drei Beispiele: 1) Der Generator des Hybridsystems arbeitet zusätzlich als Antriebselektromotor (dann stehen im E-Modus insgesamt 92 PS zur Verfügung). 2) Erstes Großserienfahrzeug mit Karbonfaser-Heckklappe zur Gewichtsreduktion. 3) Solarzellendach für bis zu 1.000 CO2-freie Kilometer im Jahr. Sonne, bitte scheinen …