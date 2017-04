Gute Manieren können nicht schaden, will man sich Schwedens neuer Schönheit nähern. Weil: Volvos S90 ist nicht nur äußerlich eine Klasse für sich. Das fängt bei den Proportionen an (so lang und so flach) und hört beim nur ganz dezent hammerförmigen Lidstrich (Thor lässt grüßen!) unter den Frontleuchten noch lange nicht auf.

Volvos größte Limousine ist aber nicht nur schön. Sondern auch klug. Die 360-Grad-Kamera sieht so gut wie alles, der Kollisionswarner erkennt neben Hindernissen auch Fußgänger und Radfahrer, der Einpark-

assistent parkt bei Bedarf alleine ein … und die Volvo-On-Call-App liefert Tankinhalt, Türverriegelungen und mehr prompt auf das Handy. Innen lautet das Motto „Schöner Wohnen“, hat man sich am zentralen Display erst mal zurechtgefunden, wischt man sich fröhlich durch die Menüs. Oder winkt den Passanten huldvoll zu.

Fühlt sich an wie ein Benziner (sehr laufruhig), ist aber ein feiner Diesel mit einer ebenfalls feinen Automatik: D4 mit 190 PS. Fahreindruck? Erstklassig!