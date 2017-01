Wow! Der Amarok ist eine imposante Erscheinung. Bullig steht er da, selbstbewusst präsentiert er sich – dieser Wagen fürchtet sich vor nichts und niemandem.

Unter der Motorhaube: ein Sechszylinder. Der Amarok ist als Einziger im Segment (Premium-Pick-up, B-Segment) mit einem V6-Selbstzünder unterwegs. Für einen Pick-up ist dieser Antrieb eigentlich viel zu nobel: Der 3.0 V6 TDI stammt von Audi und treibt unter anderem einen Audi Q7, einen Porsche Cayenne oder einen VW Touareg an.

Mit 224 PS und 550 Newtonmetern stürmt der Pick-up beeindruckend los, als gäbe es kein Morgen. Der Motorsound? Leicht brummig. Der Amarok erfreut durch seinen Nutzfahrzeug-untypisch guten Antriebskomfort. Das liegt auch an der achtstufigen Wandlerautomatik von ZF (einzigartig im Segment), die komfortabel und zackig schaltet und den Motor kaum mit unnötig hohen Drehzahlen belästigt.

Die Fahrwerksabstimmung passt ebenso (wie gehabt: Leiterrahmen mit Blattfedern an der Hinterachse). Der VW fühlt sich nicht nach einem groben Lastwagen an, sondern beinahe wie ein SUV. Unbeladen bockt allein die blattgefederte Hinterachse auf Bodenwellen, wie bei allen anderen Kleinlastern auch. Auf unwegsamem Terrain fühlt er sich so richtig wohl. Das zeigt sich in einer beachtlichen Kletterfähigkeit (100-Prozent-Steigungen, das sind 45 Grad, schafft der Amarok mit links) – und durch Wasserfurten watet er auch noch, wenn sie einen halben Meter tief sind.

Nicht unterschätzen sollte man die stattlichen Abmessungen, die man bei der Fahrt über Land schnell vergisst, aber spätestens bei der Einfahrt ins Parkhaus im Hinterkopf haben sollte: 5,32 Meter Länge und ein Wendekreis von knapp 13 Metern sind da kein Vergnügen und können schnell in schweißtreibendes Rangieren ausarten …

Noch kurz zum Innenraum. Unser Testwagen war nobel ausgestattet: Leder, Navi, Klima – alles da! Und: Platzangebot, Materialien sowie Verarbeitung können sich mehr als sehen lassen.