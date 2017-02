Dabei können sie ihr Fahrkönnen, ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen in Sachen Auto und Autofahren unter Beweis stellen. Die Gesamtsiegerin gewinnt eine Mercedes-Benz A-Klasse. Interessierte Frauen, die sich einen gratis Startplatz sichern möchten, sollten sich rasch unter www.ladyday.at für die Verlosung vormerken lassen.

Bisher 12.000 kostenlose Fahrtechniktrainings für Frauen

Der "Lady Day" feiert heuer sein 20. Jubiläum – bisher erhielten 12.000 Damen die Möglichkeit, ein kostenloses Fahrtechniktraining zu absolvieren. Die Aktion findet von März bis Juni in sieben ÖAMTC Fahrtechnik Zentren in ganz Österreich statt. Bei den Fahrsicherheitstrainings stehen einen Tag lang Alltags- und Ausnahmesituationen im Straßenverkehr am Programm.

Die Teilnehmerinnen absolvieren das Training mit ihrem eigenen Pkw, wobei zwei Mercedes-Benz-Modelle als Testfahrzeuge zur Verfügung stehen. Die im Rahmen aller österreichweiten Trainings ermittelten 50 Tagessiegerinnen werden zum Finale eingeladen, das von 1. bis 3. September 2017 im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Teesdorf (NÖ) über die Bühne geht. Dort wird bei unterschiedlichen Bewerben die Siegerin ermittelt. Im Rahmen eines festlichen Galaabends im Congress Casino Baden erhält die Gewinnerin den symbolischen Schlüssel für ihre neue Mercedes-Benz A-Klasse überreicht.

Der "Lady Day 2017" wird von der ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit den Partnern Mercedes-Benz, Michelin und Casinos Austria durchgeführt.

Termine und Teilnahme

Jede Autofahrerin, die einen gültigen Führerschein der Klasse B hat und in Österreich wohnt, kann sich unter www.ladyday.at zur Verlosung eines Startplatzes beim "Mercedes-Benz Lady Day 2017" anmelden. Wichtig ist, den Teilnahmeschluss für Qualifikationsbewerbe in den einzelnen Bundesländern zu beachten:

Niederösterreich & Wien:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf (Anmeldeschluss: 06.03.): 22.-24. & 27.-31. März 2017

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Melk/Wachauring (Anmeldeschluss: 24.05.): 21., 22. & 26.-30 Juni 2017

Burgenland, Niederösterreich & Wien:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf (Anmeldeschluss: 08.05.): 31. Mai & 1., 2. Juni & 6.-8. sowie 12.-14. Juni 2017

Steiermark:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Lang/Lebring (Anmeldeschluss: 20.03.): 5.-7. & 10.-12. April 2017

Kärnten:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum St. Veit a. d. Glan (Anmeldeschluss: 27.03.): 20., 21. & 24.-26. April 2017

Salzburg:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden/Brandlhof (Anmeldeschluss: 10.04.): 2.-5. Mai 2017

Tirol:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Innsbruck (Anmeldeschluss: 13.04.): 9.-12. Mai 2017

Oberösterreich:

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Marchtrenk (Anmeldeschluss: 24.04.): 17.-19., 22.-24. & 26. Mai 2017

Aus den Anmeldungen werden die Teilnehmerinnen ausgelost, diese erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung.

Infos und Anmeldung unter www.ladyday.at