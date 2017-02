Erster Eindruck: Wow – der neue Rio sieht ja richtig gut aus! Mit seinen klaren, gefälligen Linien zeigt er einen eigenständigen Auftritt und einen im Vergleich zum Vorgänger reiferen Charakter. Nicht zu vergessen der Kühlergrill in der Kia-typischen Tigernasen-Form. Bei der Optik haben die Designer überhaupt nichts falsch gemacht: Das Ganze wirkt solide, vertrauenerweckend und mehrheitsfähig. Nicht ganz unwichtig in dieser Klasse. Das B-Segment, absatzstärkstes Fahrzeugsegment in Europa, ist ein besonders hart umkämpfter Bereich des Automarktes.

Der 4.065 Millimeter lange (plus 15 Millimeter) Fünftürer gehört zu den geräumigsten Fahrzeugen seines Segments. Das gilt sowohl für das Platzangebot auf den Vorder- und Rücksitzen als auch für das Fassungsvermögen des Gepäckraums (ab 325 Liter, ein Plus von 37 Liter, maximal stehen 980 Liter zur Verfügung, praktisch der doppelte Boden). Das Cockpit hinterlässt (trotz Hartplastik) einen gepflegten Eindruck – man fühlt sich auf Anhieb wohl, man kennt sich auf Anhieb aus. Fällt sofort auf: die praktischen Ablagen. Das neue Sieben-Zoll-Touchscreen-Navi (ein auffälliges Cockpit-Element) verfügt übrigens über Schnittstellen für Android Auto und Apple CarPlay.

Premiere: Der neue Rio ist das erste Fahrzeug seiner Klasse mit einem autonomen Notbremsassistenten inklusive Fußgängererkennung. Ist bei der Topversion Gold serienmäßig (sonst optional) und gehört wie der Fahrspurwarner zum Advanced-Driver-Assistance-System. Gegen Ende 2017 kommen dann noch ein Müdigkeitswarner und ein Fernlichtassistent dazu. Die Karosserie besteht übrigens zu 51 Prozent aus hochfestem Stahl (Vorgänger: 33 Prozent), gleichzeitig sank das Gewicht (ab 1.079 Kilogramm).

Für die erste Testfahrt stand ein neuer 1,0-Liter-Dreizylinder mit 100 PS zur Verfügung. Der moderne Turbo-Direkteinspritzer legt nach einer kleinen Anfahrschwäche lebhaft los, dreht fröhlich, beschleunigt den Kia flott und bleibt dabei bemerkenswert leise. Handlich und agil fährt sich der neue Rio, die Schaltung arbeitet präzise (Doppelkupplungsgetriebe wird Mitte 2018 nachgereicht), die Lenkung spricht gut an, das Fahrwerk kommt ebenfalls gut rüber (der Fahrkomfort passt) … Das Fahren mit dem Polo-Konkurrenten macht Spaß!

Der Rio Nummer 4 ist das erste von vier neuen Kia-Modellen, die heuer auf den Markt kommen werden – weiters: Picanto, Stinger (Sportlimousine mit bis zu 370 PS) sowie ein B-SUV. Außerdem neu: Plug-in-Hybridantrieb für Optima SW und Niro. Und ein rein elektrisch betriebener Niro befindet sich in der Pipeline.