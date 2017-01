RF? Die zwei Buchstaben stehen für „Retractable Fastback“. Ein spezielles Hardtop unterscheidet diese neue MX-5-Version optisch deutlich vom Klassiker mit Softtop (2000 schaffte es der MX-5 ins Guinness Buch der Rekorde als meistverkaufter Roadster der Welt).

„Den Stil des RF könnte man als Innovation der Schönheit bezeichnen. Für ein Cabrio wirklich einzigartig …“

Masashi Nakayama, Mazda-MX-5-Chefdesigner

Im Kern bleibt der RF ein typischer MX-5 – eine spaßige Fahrmaschine. Der Begriff „Targa“ ist zwar von Porsche geschützt, aber er beschreibt auch den neuen Mazda treffend. Denn beim dreiteiligen Dach verschwinden auf Knopfdruck die zwei Vorderteile im Heckstauraum. Stehen bleibt der hintere Dachteil samt Heckscheibe. Fahrer und Beifahrer sitzen dann gut geschützt, aber trotzdem oben offen zwischen dem Heckbügel und der Windschutzscheibe. Die Dachverwandlung dauert 13 Sekunden und funktioniert auch im Rollen (bis 10 km/h). Trotz der festen Bauweise seines Verbunddaches aus Aluminium, Stahl und Kunststoff wiegt der RF letztlich nur 45 Kilogramm mehr als das Original mit Stoffdach. Kofferraumvolumen? 127 Liter – unabhängig davon, ob das Verdeck offen oder geschlossen ist.

„Der MX-5 ist dafür gemacht, von Menschen gefahren zu werden und nicht von Computern!“

Heimo Egger, Geschäftsführer Mazda Austria

Wie bei der Stoffdachversion stehen auch für den RF zwei Motoren zur Auswahl: einerseits der 1,5-Liter-Benziner mit 130 PS (reicht völlig aus), andererseits der 2,0-Liter-Benziner mit 160 PS. Für die stärkere Version gibt es alternativ (man höre und staune) auch eine sechsgängige Automatik, die den MX-5 zum absoluten Fun-Cruiser macht … Auch wenn Fahrwerk und Lenkung für RF und Stoffdachver-

sion in Nuancen unterschiedlich abgestimmt sind, zeigen die Brüder trotzdem den gleichen Charakter: Sie sind fahrerfokussierte Spaßmaschinen – quasi das Gegenstatement zum autonomen Fahren.

„Neben der puristischen MX-5-Stoffdachversion soll sich die RF-Version als besser ausgestattete Alternative am Markt eta-blieren“, erklärt Mazda-Austria-Chef Heimo Egger die Modellstrategie. Deswegen stehen für den RF auch nur die drei exklusiveren MX-5-Ausstattungsver-sionen zur Wahl. Apropos exklusiv: Dem RF vorbehalten bleibt die Wagenfarbe Machine Grey, eine edle silbergraue Metalliclackierung. Aber auch in Rot oder in Weiß ist der Targa-MX-5 ein Eyecatcher. Er hat eben das gewisse Extra …