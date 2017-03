Früher war alles anders. „Best Ager“ (Menschen mit dem Alter 50+) haben sich, nachdem die Kinder erwachsen waren und auch das Geld keine dominierende Rolle mehr spielte, ein elegantes, aber dennoch sport-liches Coupé zugelegt. Heute sitzt man lieber bequem hoch – in einem SUV.

Mercedes-Benz bleibt seiner Linie treu – und bringt (neben schönen SUVs) weiterhin schöne Coupés auf den Markt (Tradition verpflichtet!): Nach dem C- und dem S-Klasse-Modell jetzt die E-Klasse. Das neue Modell basiert diesmal technisch wirklich auf der ebenfalls neuen Limousine (beim Vorgänger war es ein Mix aus C- und E-Klasse). Optisch ist die Verwandtschaft zu den beiden anderen Stern-Coupés sofort anzusehen (und durchaus gewollt). Ein dominanter Grill, eine lange Motorhaube, eine elegante Seitenlinie sowie ein muskulöses Heck zeichnen das Design des Zweitürers aus. Vier rahmenlose Scheiben und der Verzicht auf eine B-Säule unterstreichen zudem die Dynamik.

„Das neue E-Klasse- Coupé spricht Kopf und Herz gleicher- maßen an …“ Bernhard Bauer, Pressesprecher Mercedes-Benz Österreich

Der Wagen ist gewachsen – in der Länge um 123 Millimeter, auf 4.826 Millimeter (gleichzeitig wurden rund 100 Kilogramm abgespeckt)). Das bedeutet mehr Platz vor allem für die Fondpassagiere. Sie können dank automatisch vorrückender Frontsitze (relativ) bequem aus- und einsteigen, sie haben genügend Fuß- und Kopffreiheit. Ein vollwertiger Viersitzer! Blick auf das Cockpit: Die neuen Luftdüsen fallen sofort auf, sie sind in ihrer Ausprägung stark von Turbinentriebwerken beeinflusst. Als speziellen Gag preisen die Stuttgarter die „Magic Vision Contro“ genannte Scheibenwaschanlage an, die mittels einiger Düsen die Waschflüssigkeit direkt von den Wischer-

armen auf die Scheibe bringt. Ein derartiges System gab es schon bei einem (französischen) Konkurrenten Ende der 1980er-Jahre.

Zum Start bietet Mercedes-Benz vier Motorisierungen an: einen Diesel und drei Benziner, drei Vier- und einen Sechszylinder, 184 bis 333 PS stark. Einen Achtzylinder, der perfekt zu diesem Konzept passen würde, gibt es (derzeit) leider nicht. Alle Modelle sind mit einer neungängigen Automatik ausgestattet, das Topmodell hat auch Allradantrieb. Der neue 194-PS-Diesel soll sich im Schnitt mit 4,0 Liter begnügen (106 Gramm CO 2 pro Kilometer).

Im Fahrbetrieb besticht das Coupé mit einem unerschütterlich stabilen Fahrwerk, das auch forcierte Fahrweise durchaus verträgt. Natürlich fährt es sich mit der Topmotorisierung am besten, auch der Sound entspricht hier den doch hochgesteckten Erwartungen. Extrem handlich ist das E-Klasse-Coupé nicht, aber auch nicht störrisch. Etwas zu gut gemeint hat man es mit den elektronischen Hilfen. So greift zum Beispiel der Spurwarner zu derb in die Lenkung ein. Stuttgart verspricht hier Abhilfe.

Als Mitglied der aktuellen E-Klasse-Familie bietet das neue Coupé deutlich mehr Intelligenz als sein Vorgänger. Ein optionales Highlight ist der Drive Pilot. Mit diesem System geht die Sternmarke den nächsten Schritt auf dem Weg zum autonomen Fahren. Kann nicht nur den korrekten Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen halten, sondern ihnen auch erstmals bis Tempo 210 automatisch folgen.