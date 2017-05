Mit erstmals über zwei Millionen verkauften Pkw in einem Jahr erzielte Mercedes-Benz 2016 das sechste Rekordjahr in Folge. Großen Anteil daran hat die weltweit erfolgreiche Kompaktwagen-Familie – zu ihr gehören A- und B-Klasse, CLA und CLA Shooting Brake sowie der GLA. Seit der Einführung der dritten A-Klasse-Generation (2012) verkauften die Stuttgarter bis dato zwei Millionen Kompaktautos – das Durchschnitts-alter der Käufer ist gegenüber 2011 um mehr als 13 Jahre gesunken! Und: Die Eroberungs-rate der A-Klasse liegt in West-europa bei rund 70 Prozent … Die vier Hauptgründe für den Erfolg der kompakten Sterne: Vielfalt, Fahrspaß, Innovation und modernes Design. Auf dem und rund um den Hungaroring (bei Budapest) konnten wir die „Erfolgsfamilie“ testen.

Star war natürlich der AMG A 45. Unter der Motorhaube: der stärkste in Serie produzierte Vierzylinder der Welt. Der 2,0-Liter-Turbobenziner verfügt über eine Höchstleistung von 381 PS und ein maximales Drehmoment von 475 Newtonmeter. Entsprechend fulminant gestaltete sich der Vortrieb – ein Erlebnis! Allradantrieb ist serienmäßig an Bord, genauso wie eine sportlich abgestimmte Sieben-Stufen-Automatik. Ein spezieller Race-Modus erlaubt auch gewisse Freiheiten hinsichtlich dezenter Drifts – ohne die Sicherheit zu gefährden. Macht (kurven-)süchtig!

„Die Kompaktklasse hat für eine Verjüngung unserer Kundschaft gesorgt, die wir gut gebrauchen können.“Bernhard Bauer, Pressesprecher Mercedes-Benz Österreich

Ein weiteres Highlight ist der facegeliftete GLA – neuer Kühlergrill, hochwertigere Materia-lien im Innenraum sowie ein brandneuer 2,0-Liter-Benziner mit 184 PS. Mit der Höherlegung um 30 Millimeter ist nicht nur das Ein- und Aussteigen angenehmer, auch die Geländegängigkeit wurde verbessert. Bei einem kurzen Test auf einem Offroad-Parcours am weitläufigen Gelände rund um den Hungaroring konnte der kleine Kraxler seine Eigenschaften eindrucksvoll unter Beweis stellen. Neu ist auch eine optional lieferbare 360-Grad-Kamera, die vor allem bei Kuppen die nicht gerade berauschende Übersichtlichkeit der GLA-Karosse wirkungsvoll unterstützt.

Eine kurze Ausfahrt mit einem B-Klasse-Modell mit reinem Elektroantrieb unterstreicht, dass man auch auf diesem wichtigen Gebiet nicht untätig ist. 2014 kam mit der B-Klasse Electric Drive (Stromverbrauch kombiniert: ab 16,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer) das erste reine Elektrofahrzeug von Mercedes-Benz auf den Markt.