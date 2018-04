12. April 1978: Wolfgang Denzel unterschreibt den Mitsubishi-Importeursvertrag für Österreich. Der Beginn einer Erfolgsstory.

Gleich vier Modelle kamen zum Verkaufsstart (im Juli 1978) in die Alpenrepublik: Lancer (Kostenpunkt in der zweitürigen Sedan-Version: ab 82.500 Schilling), Celeste Coupé, Galant und Sapporo Coupé. Kurz danach ging der Colt an den Start – ein Kompaktmodell mit Power-Shift-Getriebe, wo entweder Leistung oder der spritsparende Economy-Modus abgerufen werden konnte – ein Novum zu dieser Zeit! Der Colt war

übrigens jahrelang die Cashcow der Marke Mitsubishi.

„Mitsubishi steht für Allrad, Hybrid und höchste Sicherheits- reserven auf der Straße und im Gelände mit geringstmöglicher Umweltbelastung!“ Andreas Kostelecky, Geschäftsführer Mitsubishi Österreich

Wer Mitsubishi sagt, muss im selben Atemzug auch Pajero sagen. Inspiriert vom Urahn PX-33 (1936), Japans erstem Allrad-Pkw überhaupt. Das macht ihm keiner nach: Siebenmal in Folge siegte der Pajero bei der Paris-Dakar-Rallye, der härtesten Rallye der Welt (insgesamt zwölfmal gewonnen)! Allrad-Ikone, Offroad-Klassiker – seit 1983 am Markt. Und heuer läuft die Produktion des Wagens aus. „Mitsubishi-Österreich-Geschäftsführer Andreas Kostelecky: „Der Pajero war für die Marke enorm wichtig, aber die Heavy-SUVs gehen weltweit zurück …“ EinFinal-Edition-Modell ist ab 40.990 zu haben. Kultstatus hat auch der Lancer Evolution erreicht (von 2009 bis 2016 war die zehnte und letzte Auflage des Sportlers auf dem Markt).

| NOEN

1997 wurde der Carisma zum Innovationsträger für Mitsubishi: Er erhielt den 1.8 GDI – dabei handelte es sich um den ersten in Großserie in Europa angebotenen Benzinmotor mit Direkteinspritzung. 2009 wurde das erste Großserien-Elektrofahrzeug von Mitsubishi auf den Markt gebracht – Name: i-MiEV. 2013 folgte der Outlander PHEV, weltweit ein echter Topseller im Segment, denn bisher wurden knapp 150.000 Stück verkauft (davon rund 100.000 in Europa). Mitsubishi ist (seit kurzem) im Rahmen der Kooperation mit Renault und Nissan für die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Technologie verantwortlich – eine große Aufgabe!

| NOEN

Seit dem Mitsubishi-Verkaufsstart 1978 wurden österreichweit um die 250.000 Fahrzeuge verkauft. Das kann sich sehen lassen! Im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums gibt es die SUV-Modelle ASX und Outlander in der limitierten Sonderedition Vision 40.

Das japanische Wort „Mitsu“ bedeutet drei, während „Bishi“ für Diamant steht.