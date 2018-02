Eclipse, war da doch was? Ein Sportwagen, der sich von 1990 bis 2012 über 1,4 Millionen Mal verkauft hat. Die Namensgebung ist Programm, auch wenn es sich diesmal um einen komplett anderen Fahrzeugtyp handelt. Und Cross reflektiert den SUV-4x4-Charakter des neuen Modells.

„Der Eclipse Cross ist eine gute Ergänzung zu unserem Allrad- programm!“ Friedrich Sommer, Pressesprecher Mitsubishi Österreich

Eine kantige Front, eine Seitenlinie, die nach hinten schräg abfällt, sowie ein eigenwilliges Heck prägen die Optik des 4,41 Meter langen und 1,81 Meter breiten Autos. Im Innenraum geht es dagegen eher gemäßigt zu. Die Armaturen wirken aufgeräumt und übersichtlich, der Sieben-Zoll-Touchscreen ist mittlerweile schon Standard in vielen Fahrzeugen, die Bedienung überzeugt – sie ist klar und eindeutig. Etwas antiquiert wirken die Wippschalter für die (optionale) Sitzheizung, sie sind schon vom Pick-up L 200 bekannt und auch mit dicken Winterhandschuhen bedienbar.

Für ein Auto dieser Klasse ist das Platzangebot durchaus in Ordnung, auch wenn die Kopffreiheit hinten etwas eingeschränkt ist. Eingeschränkt auch die Sicht durch die schräge Heckscheibe, der darüber verlaufende Spoiler verstärkt dies noch. Mindestens 341/448 Liter (die Rücksitze sind um 200 Millimeter verschiebbar) schluckt der Kofferraum, maximal sind 1.159 Liter möglich.

Motorisch setzt man auf einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 163 PS (ab 6,6 Liter pro 100 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit bis zu 205 km/h), ein 2,2-Liter-Turbodiesel mit 150 PS (400 Newtonmeter Drehmoment) und Sechs-Gang-Schaltgetriebe bzw. Acht-Gang-Wandlerautomatikgetriebe wird im Herbst dieses Jahres nachgereicht. Der Benziner ist als 2WD (mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe) und 4WD (mit CVT-Automatikgetriebe, Schaltstufen hinterlegt) lieferbar. Ein Hybrid ist derzeit noch kein Thema, die Technik wäre vom Outlander her verfügbar. Der Outlander gibt sich übrigens als Organspender und steuert die Plattform bei.

Der Allradantrieb hört auf den Namen S-AWC (Super All Wheel Control) und soll dank geballtem Einsatz von Elektronik viel an Sicherheitsreserven bieten. Die Regelung kommt aus dem Rennsport und verteilt die Kraft bei Bedarf nicht nur zwischen den Vorder- und Hinterrädern, sondern versucht auch mit einem gezielten Bremseingriff der Giermoment-Regelung (Active Yaw Control) das Fahrzeug in der Spur zu halten. Bei einem umfangreichen Test auf den schneebedeckten Straßen rund um Geilo (im Norden von Norwegen) sowie auf einem zugefrorenen See konnte das System unter die Lupe genommen werden. Das Ergebnis ist beeindruckend! Auch in engen rutschigen Kurven hält der Eclipse Cross nahezu unbeirrbar seine Linie, man muss sich nur überwinden, am Gas zu bleiben. Dabei greift die Elektronik zwar spürbar ein, lässt aber dem Fahrer doch ein Gefühl für die Beschaffenheit des Untergrundes. Dazu kommt eine präzise Lenkung, die auch schnelle Korrekturen zulässt.

Rund 60 Prozent Allradanteil erwartet man sich beim Importeur, wobei in den westlichen Bundesländern vermutlich wesentlich mehr 4WD-Modelle zum Verkauf gelangen werden.

Der Neue ist für die Japaner ein extrem wichtiges Auto – ein „Meilenstein“, ein „Neustart“, ein „Wegweiser“. Mitsubishi wird sich in Zukunft noch intensiver auf SUVs und Allradantrieb konzentrieren. In Österreich will man heuer 1.000 Eclipse Cross verkaufen – im Modell-Ranking nach dem ASX die Nummer 2.