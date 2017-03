Gefahren werden von Bikern oft falsch eingeschätzt .

Die Gefahren im Straßenverkehr werden von Motorradfahrern teilweise völlig falsch eingeschätzt, wie eine am Dienstag vom ÖAMTC in Wien präsentierte Umfrage zeigt. So ist etwa die Furcht vor Autotüren groß, die im Ortsgebiet unvermittelt aufgerissen werden, obwohl die meisten Unfälle im Kreuzungsbereich passieren.