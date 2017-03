Die erste Insignia-Generation („Auto des Jahres 2009“) war mit mehr als 930.000 verkauften Exemplaren äußerst erfolgreich. Jetzt klopft die zweite Generation an – die Fließhecklimousine heißt in Zukunft Grand Sport, der Kombi wie gehabt Sports Tourer. Das Opel-Flaggschiff ist komplett neu – die Rüsselsheimer haben ganze Arbeit geleistet!

Bei der Gestaltung beider Karosserien stand innen wie außen die vielbeachtete Studie Monza Concept Pate. Ergebnis? Überzeugend, eine außergewöhnliche Mischung aus Eleganz und Athletik – da sieht so mancher Konkurrent echt blass aus! So nebenbei hat der 4,90 Meter lange Grand Sport einen cw-Wert von 0,26 und zählt damit zu den aerodynamischsten Autos seiner Klasse. Und so nebenbei hat die zweite Insignia-Generation auch kräftig abgespeckt – der Sports Tourer um bis zu 200 Kilogramm. Blick in den Innenraum: Wohlfühl-

garantie ist angesagt! Angenehm: die von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. zertifizierten Premium-Ergonomie-Sitze. Der Fahrer sitzt übrigens tiefer als früher, ist damit besser ins Fahrzeug integriert und erhält so ein sportlicheres, intensiveres und direkteres Fahrgefühl. Kofferraumvolumen? Beim Sports Tourer maximal 1.665 Liter (plus 130 Liter gegenüber dem Vorgänger).

Das Motorenangebot ist groß (ab 110 Diesel-PS bzw. ab 4,0 Liter pro 100 Kilometer). Hervorheben wollen wir den Topbenziner 2.0 Turbo mit 260 PS (400 Newtonmeter) – er kommt in Verbindung mit der neuen Acht-Stufen-Automatik sowie dem im Segment einzigartigen Allradantrieb mit Torque Vectoring. Bei diesem Allradantrieb ersetzen zwei Kupplungen an der Hinterachse das konventionelle Differenzial und können die Räder individuell, je nach Fahrsituation, in Sekundenbruchteilen beschleunigen. Das heißt unter dem Strich: überzeugende Fahrdynamik. Wird nachgereicht: OPC-Version mit rund 400 PS.

In Sekundenbruchteilen arbeiten auch die vielen netten Helferleins. Siehe Head-up-Display, siehe 360-Grad-Kamera, siehe adaptiver Tempomat mit automatischer Gefahrenbremsung, siehe aktiver Spurhalte-

assistent mit automatischer Lenkkorrektur, siehe Rückfahrassistent … Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist die zweite Generation des innova-

tiven, preisgekrönten adaptiven Intelli-Lux-LED-Matrix-Lichts, das nun mit 32 LED-Segmenten (doppelt so viele wie im Astra) die diversen Fernlichtfunktionen übernimmt. Die Konnektivität ist natürlich auch 1a. Mit an Bord ist der rund um die Uhr verfügbare Online- und Serviceassistent Opel OnStar – hilft, wenn es sein muss, bei Hotelzimmer- und Parkplatzsuche.