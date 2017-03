Carlos Tavares gibt ordentlich Gas, seit er 2014 die Leitung der PSA-Gruppe übernommen hat. Vor allem Peugeot nimmt mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit Fahrt auf. Wohl liegen die Vorbereitungen für die Transformation der Löwenmarke schon in den Jahren davor begründet. Doch jetzt wird in dichter Abfolge die Neuorientierung, die in Richtung Höherpositionierung geht, sichtbar. Das prägt sich derzeit in erster Linie an einer starken SUV-Aufstellung aus: Auf die im vergangenen Jahr erfolgte Überarbeitung des 2008 und die Erneuerung des 3008 folgt die Konzeptwandlung des 5008. Der ist vom Familien-Van zum Familien-SUV mutiert.

Das zeigt sich an der stämmiger interpretierten und höher angesetzten Statur, das markante Außendesign soll Ausdruck sein von Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen. Die Konzernleitung hat ihm große Aufgaben gestellt: Er soll die Marktführerschaft im Segment der bis zu siebensitzigen SUV erobern und sich dabei international behaupten. Ohne weniger französisch zu sein.

„Peugeot setzt mit dem 5008 die Höherpositionierung der Marke fort. Er soll sich international behaupten und Marktführer im Segment der großen SUV mit bis zu sieben Sitzen werden!“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher Peugeot Österreich

Dazu gehört, im Interieur, die zweite Generation des i-Cockpit mit dem Konzept des kleinen Lenkrads und der hoch angesetzten Anzeigeinstrumente. Damit ist Raum für eine futuristisch-charakteristische Anordnung von Steuerungselementen auf aktuellstem technischem Stand – mit einer wohldosierten Mischung aus konventionellen Reglern, klavierartiger Tastatur und taktiler Bedienung via Touchscreen.

Das mag Umsteigern von anderen Marken anfangs ein wenig fremdartig erscheinen, erklärt sich aber schnell von selbst und gefällt mit feinen Materialien, hochwertig wirkender Verarbeitung, stimmig designten Details und Wohnlichkeit. Die vermittelt der 5008 sowohl hinter dem Lenkrad als auch auf dem Beifahrersitz und ebenso in der zweiten Sitzreihe, deren Sessel einzeln längst verschiebbar sind. So lala ist es für Erwachsene auf den zwei Sitzen in der dritten Reihe.

Diese können nicht nur im Ladeboden versenkt, sondern auch ausgebaut werden – mit wenigen Handgriffen, das ist angesichts von knapp elf Kilogramm Gewicht keine Schwerarbeit. Gefaltet und versenkt werden kann ebenso die zweite Sitzreihe, der Beifahrersitz ist klappbar – damit geht sich auf 4,64 Metern Gesamtlänge und einem Radstand von 2,84 Metern eine Ladelänge von 3,20 Metern aus. Imposant das Kofferraumvolumen: 1.060 Liter bei fünfsitziger Bestuhlung. Da passt schon einiges rein …

Die Antriebe des Mittelklasse-SUVs sind aus anderen Modellen bereits bestens bekannt. Offeriert werden ein 1,2- und ein 1,6-Liter-Benziner mit 130 bzw. 165 PS sowie ein 1,6- und ein 2,0-Liter-Diesel mit 100 oder 120 bzw. mit 150 oder 180 PS. Ab 4,0 Liter pro 100 Kilometer bzw. ab 105 Gramm CO 2 pro

Kilometer. Kombiniert sind die Antriebe mit knackigem manuellem oder souverän schaltendem automatischem Getriebe (jeweils sechs Gänge). Unser Motortipp ist der 2.0 HDi mit 150 PS, 370 Newtonmetern und Schaltgetriebe.

Fahreindruck? So wuchtig, wie er frontal betrachtet und angesichts seiner Raummaße wirkt, so kompakt ist das Gefühl beim Fahren. Trotz des langen Radstands gibt er sich selbst in engsten Gassen agil, umrundet grazil auch spitze Kurvenradien. Auffallend ist die penible Geräuschdämmung, bei frühlingshaften Temperaturen, wie derzeit in Lissabon, outet sich der Diesel selbst beim Starten kaum als Selbstzünder.

Auch trägt er gewichtsseitig nicht dick auf: Je nach Motorisierung wiegt er zwischen 1.315 und 1.530 Kilogramm. Dem zugrunde liegt unter anderem das Konzept, auf einen echten Allradantrieb zu verzichten. Statt dessen kann man (gegen Aufzahlung) das mittlerweile erweiterte Traktionshilfesystem Grip Control mit jetzt fünf Fahrmodi ordern. Neu ist die Bergabfahrhilfe. Für den Fall des Falles: 236 Millimeter Bodenfreiheit.